На волинській трасі зіткнулися дві автівки: є постраждалий





Про це



Сьогодні, 7 квітня, вранці на автодорозі М-07 (Київ — Ковель — Ягодин) 472 км 300 м трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю двох транспортних засобів.



Патрульні оперативно прибули на місце пригоди та попередньо встановили, що 37-річний водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter 316 з причепом не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою та здійснив виїзд на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з транспортним засобом Chevrolet Captiva, який рухався у зустрічному напрямку під керуванням 35-річного водія.



Ознак сп’яніння в учасників ДТП не було.



Також на місці події працювали медики. Внаслідок ДТП керманич Chevrolet Captiva отримав ушкодження.



Патрульні викликали слідчо-оперативну групу Ковельського районного управління поліції та здійснили регулювання дорожнього руху.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі М-07 (Київ — Ковель — Ягодин) трапилась ДТП за участю двох авто.Про це повідомляє патрульна поліція Волині.Сьогодні, 7 квітня, вранці на автодорозі М-07 (Київ — Ковель — Ягодин) 472 км 300 м трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю двох транспортних засобів.Патрульні оперативно прибули на місце пригоди та попередньо встановили, що 37-річний водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter 316 з причепом не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою та здійснив виїзд на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з транспортним засобом Chevrolet Captiva, який рухався у зустрічному напрямку під керуванням 35-річного водія.Ознак сп’яніння в учасників ДТП не було.Також на місці події працювали медики. Внаслідок ДТП керманич Chevrolet Captiva отримав ушкодження.Патрульні викликали слідчо-оперативну групу Ковельського районного управління поліції та здійснили регулювання дорожнього руху.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію