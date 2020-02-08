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На волинській трасі зіткнулися дві автівки: є постраждалий

На волинській трасі зіткнулися дві автівки: є постраждалий
На автодорозі М-07 (Київ — Ковель — Ягодин) трапилась ДТП за участю двох авто.

Про це повідомляє патрульна поліція Волині.

Сьогодні, 7 квітня, вранці на автодорозі М-07 (Київ — Ковель — Ягодин) 472 км 300 м трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю двох транспортних засобів.

Патрульні оперативно прибули на місце пригоди та попередньо встановили, що 37-річний водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter 316 з причепом не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою та здійснив виїзд на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з транспортним засобом Chevrolet Captiva, який рухався у зустрічному напрямку під керуванням 35-річного водія.

Ознак сп’яніння в учасників ДТП не було.

Також на місці події працювали медики. Внаслідок ДТП керманич Chevrolet Captiva отримав ушкодження.

Патрульні викликали слідчо-оперативну групу Ковельського районного управління поліції та здійснили регулювання дорожнього руху.

На волинській трасі зіткнулися дві автівки: є постраждалий

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Теги: Волинь, ДТП, автодорога, авто, ушкодження, патрульні
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