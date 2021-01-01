Синоптик розповіла, коли прийде весняне потепління





Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Голеня в ефірі одного з українського телеканалів, пише



За прогнозом синоптиків, 7-8 квітня прохолода пошириться на південь і схід України. У цих регіонах температура опуститься до +8-10 градусів.



В інших регіонах очікується від +1 градусу до +6 градусів. Також на переважній більшості територій буде хмарна погода з дощем і мокрим снігом.



"Найбільше снігу у нас на заході, там вже 1-5 см снігу місцями, особливо на Прикарпатті. У Карпатах до 15 см, а на високогір'ї навіть 60-80 см снігу", - розповіла синоптикиня.



Нічні заморозки, за прогнозом, припиняться і денна температура буде вищою +10 градусів від неділі. Наступного тижня очікується весняна погода.



"Деяке потепління, тобто зупиняться нічні морози, і денна температура буде вищою, - це вже буде з неділі. Наступного тижня ми чекаємо більш-менш теплу погоду, але також, якщо буде хмарність, то температура вдень буде максимум близько 10 градусів. Якщо буде сонячно, очікуємо 15-16 градусів", - додала синоптикиня Укргідрометцентру.



Нічні заморозки, за прогнозом, припиняться і денна температура буде вищою +10 градусів від неділі. Наступного тижня очікується весняна погода.



"Деяке потепління, тобто зупиняться нічні морози, і денна температура буде вищою, - це вже буде з неділі. Наступного тижня ми чекаємо більш-менш теплу погоду, але також, якщо буде хмарність, то температура вдень буде максимум близько 10 градусів. Якщо буде сонячно, очікуємо 15-16 градусів", - додала синоптикиня Укргідрометцентру.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні прохолодна погода протримається до кінця тижня. Потепліє до +10 градусів, подекуди навіть до +16 градусів, від неділі, 11 квітня.Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентрув ефірі одного з українського телеканалів, пише "ТСН" За прогнозом синоптиків, 7-8 квітня прохолода пошириться на південь і схід України. У цих регіонах температура опуститься до +8-10 градусів.В інших регіонах очікується від +1 градусу до +6 градусів. Також на переважній більшості територій буде хмарна погода з дощем і мокрим снігом."Найбільше снігу у нас на заході, там вже 1-5 см снігу місцями, особливо на Прикарпатті. У Карпатах до 15 см, а на високогір'ї навіть 60-80 см снігу", - розповіла синоптикиня.Нічні заморозки, за прогнозом, припиняться і денна температура буде вищою +10 градусів від неділі. Наступного тижня очікується весняна погода."Деяке потепління, тобто зупиняться нічні морози, і денна температура буде вищою, - це вже буде з неділі. Наступного тижня ми чекаємо більш-менш теплу погоду, але також, якщо буде хмарність, то температура вдень буде максимум близько 10 градусів. Якщо буде сонячно, очікуємо 15-16 градусів", - додала синоптикиня Укргідрометцентру.Нічні заморозки, за прогнозом, припиняться і денна температура буде вищою +10 градусів від неділі. Наступного тижня очікується весняна погода."Деяке потепління, тобто зупиняться нічні морози, і денна температура буде вищою, - це вже буде з неділі. Наступного тижня ми чекаємо більш-менш теплу погоду, але також, якщо буде хмарність, то температура вдень буде максимум близько 10 градусів. Якщо буде сонячно, очікуємо 15-16 градусів", - додала синоптикиня Укргідрометцентру.

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