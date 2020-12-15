На Волині звільнили в запас строковиків-прикордонників. ФОТО
Сьогодні, 15:24
У Луцькому прикордонному загоні розпочався перший етап звільнення в запас Збройних Сил України військовослужбовців строкової служби привозу «Осінь-2019».
Про це інформує "Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон" на сторінці у фейсбуці.
Уже сьогодні, 7 квітня, додому відправляться 18 юнаків, які виконали покладені на них завдання з охорони державного рубежу в межах Волинської області.
"В першій партії звільняються найсумлінніші військовослужбовці, які взірцевим виконанням військового обов’язку стали прикладом для своїх товаришів та відзначилися під час проходження служби в прикордонних підрозділах", - йдеться у повідомлені.
Усі солдати, які відслужили встановлений термін, отримали слова подяки та грамоти від керівництва загону. А військовий капелан благословив хлопців на подальший життєвий шлях.
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Про це інформує "Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон" на сторінці у фейсбуці.
Уже сьогодні, 7 квітня, додому відправляться 18 юнаків, які виконали покладені на них завдання з охорони державного рубежу в межах Волинської області.
"В першій партії звільняються найсумлінніші військовослужбовці, які взірцевим виконанням військового обов’язку стали прикладом для своїх товаришів та відзначилися під час проходження служби в прикордонних підрозділах", - йдеться у повідомлені.
Усі солдати, які відслужили встановлений термін, отримали слова подяки та грамоти від керівництва загону. А військовий капелан благословив хлопців на подальший життєвий шлях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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