вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині звільнили в запас строковиків-прикордонників. ФОТО

На Волині звільнили в запас строковиків-прикордонників. ФОТО
У Луцькому прикордонному загоні розпочався перший етап звільнення в запас Збройних Сил України військовослужбовців строкової служби привозу «Осінь-2019».

Про це інформує "Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон" на сторінці у фейсбуці.

Уже сьогодні, 7 квітня, додому відправляться 18 юнаків, які виконали покладені на них завдання з охорони державного рубежу в межах Волинської області.

"В першій партії звільняються найсумлінніші військовослужбовці, які взірцевим виконанням військового обов’язку стали прикладом для своїх товаришів та відзначилися під час проходження служби в прикордонних підрозділах", - йдеться у повідомлені.

Усі солдати, які відслужили встановлений термін, отримали слова подяки та грамоти від керівництва загону. А військовий капелан благословив хлопців на подальший життєвий шлях.

На Волині звільнили в запас строковиків-прикордонників. ФОТО
На Волині звільнили в запас строковиків-прикордонників. ФОТО
На Волині звільнили в запас строковиків-прикордонників. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: служба, строковики, прикордонники, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У чоловіка 2 рази зупинялося серце: деталі нещасного випадку на залізниці на Рівненщині. ВІДЕО
Сьогодні, 15:33
На Волині звільнили в запас строковиків-прикордонників. ФОТО
Сьогодні, 15:24
У Луцьку ветерани війни в Афганістані отримали житло в новобудові
Сьогодні, 14:52
З наступного тижня усі школи Нововолинська переходять на дистанційне навчання
Сьогодні, 14:22
«У спірних питаннях завжди читаю законодавство», – голова фракції ЄС у Луцькій райраді
Сьогодні, 14:05
Схожі новини
На Волині затримали чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Польщі На Волині затримали чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Польщі
20 березень, 15:10
На Волині затримали росіянина та білоруса, які хотіли пройти в Україну в обхід пункту пропуску На Волині затримали росіянина та білоруса, які хотіли пройти в Україну в обхід пункту пропуску
14 березень, 18:10
На Волині викрили канал нелегальної міграції На Волині викрили канал нелегальної міграції
15 грудень, 2020, 14:03
На Волині прикордонники відкопали 2 600 пачок цигарок у руді, що перевозили контрабандисти На Волині прикордонники відкопали 2 600 пачок цигарок у руді, що перевозили контрабандисти
20 листопад, 2020, 11:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У чоловіка 2 рази зупинялося серце: деталі нещасного випадку на залізниці на Рівненщині. ВІДЕО
Сьогодні, 15:33
 0
На Волині звільнили в запас строковиків-прикордонників. ФОТО
Сьогодні, 15:24
 0
У Луцьку ветерани війни в Афганістані отримали житло в новобудові
Сьогодні, 14:52
 0
З наступного тижня усі школи Нововолинська переходять на дистанційне навчання
Сьогодні, 14:22
 0
«У спірних питаннях завжди читаю законодавство», – голова фракції ЄС у Луцькій райраді
Сьогодні, 14:05
 0
Медіа
відео
1/8