Зниклого на Волині 2-класника знайшли у болоті. ФОТО. ОНОВЛЕНО

Матвія, який зник 7 квітня у селі Холонів Горохівської громади та пошуки якого розпочалися зранку 8 квітня, вдалося відшукати.



Як повідомив кореспондент



Станом на 13:20 дитину дістали з болота. Хлопчик живий. Як і чому він там опинився – поки невідомо. Наразі на місці події продовжують працювати поліцейські різних підрозділів.



Зі слів заступника начальника ГУ НП у Волинській області Сергія Козака, всього до пошукових робіт залучили більше сотні поліцейських, 25 нацгвардійців, а також близько 20 місцевих жителів.



Як розповіла кореспонденту Суспільного мама школяра Наталія Чіткайло, її син вчора, 7 квітня, гуляв з дітьми на майданчику. Вона каже, що востаннє дитину бачили люди близько 17 години, а на сполох забили близько 21 години.

Мама школяра

Інспектор роти спеціального призначення ГУ Нацполіції області Олександр Тарнавский розповів Суспільному, що одна група правоохоронців "прочісувала" ліс та територію поблизу ставка у селі Холонів, інші поліцейські – розділися по секторах та продовжували пошуки в інших місцях, доки не вдалося знайти дитину.



Нагадаємо, 8 квітня до поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що вчора, 7 квітня о 17:00 пішов гуляти та не повернувся її син 2013 р.н. Хлопчик навчається у 2-му класі.



У пресслужбі



«Коли ми проходили ліс, Ніка взяла слід і повела нас в бік колії. Так ми дійшли до водойми. Раптом собака почав гавкати, і в очеретах ми побачили хлопчика. Він розповів, що постійно кликав на допомогу, але через вітер та суттєву відстань від населеного пункту його ніхто почути не міг», - розповів деталі Денис Тимченко.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Другокласника, який зник 7 квітня у селі Холонів Горохівської громади та пошуки якого розпочалися зранку 8 квітня, вдалося відшукати.Як повідомив кореспондент Суспільного , на слід дитини натрапив собака.Станом на 13:20 дитину дістали з болота. Хлопчик живий. Як і чому він там опинився – поки невідомо. Наразі на місці події продовжують працювати поліцейські різних підрозділів.Зі слів заступника начальника ГУ НП у Волинській області, всього до пошукових робіт залучили більше сотні поліцейських, 25 нацгвардійців, а також близько 20 місцевих жителів.Як розповіла кореспонденту Суспільного мама школяра, її син вчора, 7 квітня, гуляв з дітьми на майданчику. Вона каже, що востаннє дитину бачили люди близько 17 години, а на сполох забили близько 21 години.Інспектор роти спеціального призначення ГУ Нацполіції областірозповів Суспільному, що одна група правоохоронців "прочісувала" ліс та територію поблизу ставка у селі Холонів, інші поліцейські – розділися по секторах та продовжували пошуки в інших місцях, доки не вдалося знайти дитину.Нагадаємо, 8 квітня до поліції надійшло повідомленнята не повернувся її син 2013 р.н. Хлопчик навчається у 2-му класі.У пресслужбі Військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцька розповіли, що розшукати зниклого допоміг службовий собака Ніка з гвардійським кінологом сержантом Денисом Тимченко.«Коли ми проходили ліс, Ніка взяла слід і повела нас в бік колії. Так ми дійшли до водойми. Раптом собака почав гавкати, і в очеретах ми побачили хлопчика. Він розповів, що постійно кликав на допомогу, але через вітер та суттєву відстань від населеного пункту його ніхто почути не міг», - розповів деталі Денис Тимченко.

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