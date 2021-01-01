На Київщині знайшли чоловіка, який 10 років тому скоїв злочин і переховувався від поліції
Сьогодні, 20:10
Із квітня 2017 року 35-річний житель міста Здолбунів перебував у розшуку за завдане умисне тяжке тілесне ушкодження знайомому десять років тому. Тепер найближчі п’ять він проведе за ґратами.
Події розгорталися у червні 2011 року: між 46-річним жителем села Глинськ та 35-річним здолбунівчанином на вулиці біля будинку культури у Здолбунові виник конфлікт. Словесна перепалка переросла у бійку, під час якої молодший наніс тілесні ушкодження 46-річному чоловікові, - пише відділ комунікації поліції Рівненської області.
Потерпілого із відкритою черепно-мозковою травмою, переломом основи черепа та мозковою комою тоді госпіталізували у реанімаційне відділення.
Зловмиснику слідчі повідомили про підозру, а суд в подальшому виніс вирок у виді позбавлення волі, але із іспитовим строком.
Однак, 35-річний здолбунівчанин через деякий час перестав з’являтися для перевірки до відділу пробації. Відтак, суд виніс повторний вирок — п’ять років позбавлення волі.
Аби уникнути реального ув’язнення, злочинець почав переховуватися. Тож із квітня 2017 року його оголосили у розшук.
Днями працівники управління карного розшуку розшукали обвинуваченого в одному із сіл Бориспільського району, де він працював на підприємця та знімав будинок.
Засудженого наразі доставили у слідчий ізолятор. Відповідно до вироку суду йому загрожує до п’яти років колонії.
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Події розгорталися у червні 2011 року: між 46-річним жителем села Глинськ та 35-річним здолбунівчанином на вулиці біля будинку культури у Здолбунові виник конфлікт. Словесна перепалка переросла у бійку, під час якої молодший наніс тілесні ушкодження 46-річному чоловікові, - пише відділ комунікації поліції Рівненської області.
Потерпілого із відкритою черепно-мозковою травмою, переломом основи черепа та мозковою комою тоді госпіталізували у реанімаційне відділення.
Зловмиснику слідчі повідомили про підозру, а суд в подальшому виніс вирок у виді позбавлення волі, але із іспитовим строком.
Однак, 35-річний здолбунівчанин через деякий час перестав з’являтися для перевірки до відділу пробації. Відтак, суд виніс повторний вирок — п’ять років позбавлення волі.
Аби уникнути реального ув’язнення, злочинець почав переховуватися. Тож із квітня 2017 року його оголосили у розшук.
Днями працівники управління карного розшуку розшукали обвинуваченого в одному із сіл Бориспільського району, де він працював на підприємця та знімав будинок.
Засудженого наразі доставили у слідчий ізолятор. Відповідно до вироку суду йому загрожує до п’яти років колонії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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