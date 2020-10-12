Волинянин заплатить понад 27 тисяч гривень штрафу за спробу відкупитися від поліцейських
Сьогодні, 10:46
43-річному жителю Ковеля, який намагався надати хабар поліцейським, суд призначив покарання у виді штрафу в розмірі 27 200 гривень.
Так, увечері 1 лютого 2021 року у Ковелі чоловік, аби не бути притягнутим до відповідальності за порушення правил дорожнього руху, запропонував поліцейським 10 000 гривень, - інформує Волинська обласна прокуратура.
Суд визнав його винним у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовим особам (ч.1 ст. 369 КК України) та призначив покарання у виді штрафу в розмірі однієї тисячі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (27 200 грн).
Кошти, які громадянин надавав як неправомірну вигоду правоохоронцям, конфіскували.
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Так, увечері 1 лютого 2021 року у Ковелі чоловік, аби не бути притягнутим до відповідальності за порушення правил дорожнього руху, запропонував поліцейським 10 000 гривень, - інформує Волинська обласна прокуратура.
Суд визнав його винним у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовим особам (ч.1 ст. 369 КК України) та призначив покарання у виді штрафу в розмірі однієї тисячі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (27 200 грн).
Кошти, які громадянин надавав як неправомірну вигоду правоохоронцям, конфіскували.
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