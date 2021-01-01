У Луцьку вандали понищили парк «Дубовий гай»: там встановлять відеонагляд





Про це



Нещодавно провели реконструкцію парку «Дубовий гай», де виклали бруківкою доріжки, встановили лавочки, смітнизони, зробили освітлення та дитячий майданчик. Цей парк є улюбленою зоною відпочинку місцевих мешканців.



8 квітня виявили, що частину світлових опор зірвали, обірвали кабеля та самі ліхтарі, пошкодили лавки, багато сміття у річці, сумнівні компанії там почали розпивати алкоголь, на що скаржаться мешканці.



Зважаючи на звернення громадян та депутата Євгенія Ткачука, департамент муніципальної варти розпочинає роботу у парку «Дубовий гай».



Інспектори «Групи Швидкого Реагування» будуть здійснювати відпрацювання та об’їзд території парку з метою дотримання правил благоустрою міста, паркування на зелених зонах та контролю за розведенням вогнищ.



Муніципали пишуть, що обстежели територію та передають в роботу документи для проєктування встановлення камер відеонагляду з метою запобігання актів вандалізму, пошкодження комунального майна та хуліганських дій в «Дубовому Гаї».



Встановлення відеокамер вплине на збереження комунального майна в парку та безпеці громадян, які відвідують його у вечірню пору доби, а також камери будуть завадою для осіб, які поширюють наркотичні засоби, роблячи відповідні «закладки» на території.













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