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У Луцьку вандали понищили парк «Дубовий гай»: там встановлять відеонагляд

У Луцьку вандали понищили парк «Дубовий гай»: там встановлять відеонагляд
У луцькому парку «Дубовий гай» невідомі пошкодили лавки, позривали частину світлових опор, кабеля, ліхтарі та накидали сміття у річку. Тому там планують встановити камери відеонагляду.

Про це інформує департамент муніципальної варти Луцькради.

Нещодавно провели реконструкцію парку «Дубовий гай», де виклали бруківкою доріжки, встановили лавочки, смітнизони, зробили освітлення та дитячий майданчик. Цей парк є улюбленою зоною відпочинку місцевих мешканців.

8 квітня виявили, що частину світлових опор зірвали, обірвали кабеля та самі ліхтарі, пошкодили лавки, багато сміття у річці, сумнівні компанії там почали розпивати алкоголь, на що скаржаться мешканці.

Зважаючи на звернення громадян та депутата Євгенія Ткачука, департамент муніципальної варти розпочинає роботу у парку «Дубовий гай».

Інспектори «Групи Швидкого Реагування» будуть здійснювати відпрацювання та об’їзд території парку з метою дотримання правил благоустрою міста, паркування на зелених зонах та контролю за розведенням вогнищ.

Муніципали пишуть, що обстежели територію та передають в роботу документи для проєктування встановлення камер відеонагляду з метою запобігання актів вандалізму, пошкодження комунального майна та хуліганських дій в «Дубовому Гаї».

Встановлення відеокамер вплине на збереження комунального майна в парку та безпеці громадян, які відвідують його у вечірню пору доби, а також камери будуть завадою для осіб, які поширюють наркотичні засоби, роблячи відповідні «закладки» на території.

У Луцьку вандали понищили парк «Дубовий гай»: там встановлять відеонагляд

У Луцьку вандали понищили парк «Дубовий гай»: там встановлять відеонагляд

У Луцьку вандали понищили парк «Дубовий гай»: там встановлять відеонагляд

У Луцьку вандали понищили парк «Дубовий гай»: там встановлять відеонагляд

У Луцьку вандали понищили парк «Дубовий гай»: там встановлять відеонагляд

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Теги: Луцьк, Дубовий гай, вандали, відеонагляд, муніципали
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Вандаляку на гілляку!
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