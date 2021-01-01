«Хотів вибратися з СРСР», – Кличко про те, чому почав займатися боксом
Сьогодні, 06:29
Легендарний український суперважкоатлет Володимир Кличко (64-5, 53 KO) зізнався, що почав займатися боксом не через любов до спорту, а через бажання подорожувати.
За словами 45-річного спортсмена, йому не подобалося займатися, але готовий був іти цим шляхом, щоб вибратися із СРСР, - пише Кореспондент.
"Мені абсолютно не подобалося те, чим я займаюся, але я хотів вибратися з СРСР. Мені не подобалося, що я не народився боксером, як мій брат, але я навчився ним бути.
Я хотів залишити СРСР, я хотів подорожувати, але в ті часи це було складно. Перетнути кордон могли тільки політики і спортсмени, а звичайний громадянин не міг залишити країну.
Для того, щоб займатися політикою, я був занадто молодий, але для спортсмена я підходив ідеально. І я зробив свій вибір, але це було не через любов до спорту", - зізнався Кличко в інтерв'ю YouTube-каналу Miami Herbert Business School.
Раніше Володимир Кличко розповів, коли він зрозумів, що є великим боксером.
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За словами 45-річного спортсмена, йому не подобалося займатися, але готовий був іти цим шляхом, щоб вибратися із СРСР, - пише Кореспондент.
"Мені абсолютно не подобалося те, чим я займаюся, але я хотів вибратися з СРСР. Мені не подобалося, що я не народився боксером, як мій брат, але я навчився ним бути.
Я хотів залишити СРСР, я хотів подорожувати, але в ті часи це було складно. Перетнути кордон могли тільки політики і спортсмени, а звичайний громадянин не міг залишити країну.
Для того, щоб займатися політикою, я був занадто молодий, але для спортсмена я підходив ідеально. І я зробив свій вибір, але це було не через любов до спорту", - зізнався Кличко в інтерв'ю YouTube-каналу Miami Herbert Business School.
Раніше Володимир Кличко розповів, коли він зрозумів, що є великим боксером.
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