«Хотів вибратися з СРСР», – Кличко про те, чому почав займатися боксом





За словами 45-річного спортсмена, йому не подобалося займатися, але готовий був іти цим шляхом, щоб вибратися із СРСР, - пише



"Мені абсолютно не подобалося те, чим я займаюся, але я хотів вибратися з СРСР. Мені не подобалося, що я не народився боксером, як мій брат, але я навчився ним бути.



Я хотів залишити СРСР, я хотів подорожувати, але в ті часи це було складно. Перетнути кордон могли тільки політики і спортсмени, а звичайний громадянин не міг залишити країну.



Для того, щоб займатися політикою, я був занадто молодий, але для спортсмена я підходив ідеально. І я зробив свій вибір, але це було не через любов до спорту", - зізнався Кличко в інтерв'ю YouTube-каналу Miami Herbert Business School.



Раніше Володимир Кличко розповів, коли він зрозумів, що є великим боксером.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Легендарний український суперважкоатлет Володимир Кличко (64-5, 53 KO) зізнався, що почав займатися боксом не через любов до спорту, а через бажання подорожувати.За словами 45-річного спортсмена, йому не подобалося займатися, але готовий був іти цим шляхом, щоб вибратися із СРСР, - пише Кореспондент "Мені абсолютно не подобалося те, чим я займаюся, але я хотів вибратися з СРСР. Мені не подобалося, що я не народився боксером, як мій брат, але я навчився ним бути.Я хотів залишити СРСР, я хотів подорожувати, але в ті часи це було складно. Перетнути кордон могли тільки політики і спортсмени, а звичайний громадянин не міг залишити країну.Для того, щоб займатися політикою, я був занадто молодий, але для спортсмена я підходив ідеально. І я зробив свій вибір, але це було не через любов до спорту", - зізнався Кличко в інтерв'ю YouTube-каналу Miami Herbert Business School.Раніше Володимир Кличко розповів, коли він зрозумів, що є великим боксером.

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