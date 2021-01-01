У волинський музей передали піаніно, якому більше сотні років. ФОТО

Єфіменко Сергій Іванович.



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Інструмент був виготовлений німецькою компанією Niendorf, заснованою в 1896 році братами Германом та Карлом Ніндорфами в місті Лукенвальде. Вони спеціалізувалися на виготовленні вертикальних піаніно, які активно експортувалися по всьому світу. Пізніше ця продукція продавалась не тільки під назвою Niendorf, але також як торгові марки Hupfeld, Gerbstädt, Rönisch, Zimmermann, Steinbach, Fuchs & Möhr та Alexander Herrmann.



На рамі інструменту відлите зображення герба міста Лукенвальде (Німеччина). Також зберігся серійний номер, за яким вдалося визначити дату виготовлення піаніно – 1901 рік.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колекція Волинського краєзнавчого музею поповнилася цінним експонатом. Піаніно, якому понад сто років, передав директор Волинської обласної філармоніїПро це повідомляють на сайті музею.Інструмент був виготовлений німецькою компанією Niendorf, заснованою в 1896 році братами Германом та Карлом Ніндорфами в місті Лукенвальде. Вони спеціалізувалися на виготовленні вертикальних піаніно, які активно експортувалися по всьому світу. Пізніше ця продукція продавалась не тільки під назвою Niendorf, але також як торгові марки Hupfeld, Gerbstädt, Rönisch, Zimmermann, Steinbach, Fuchs & Möhr та Alexander Herrmann.На рамі інструменту відлите зображення герба міста Лукенвальде (Німеччина). Також зберігся серійний номер, за яким вдалося визначити дату виготовлення піаніно – 1901 рік.

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