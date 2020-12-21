Волинські поліцейські виявили наркоділка, який сам звернувся до них
Сьогодні, 13:30
У Ковелі чоловік повідомив про злодіяння й сам «попався» на правопорушенні.
Повідомлення про проникнення до однієї із котелень Ковеля зловмисника надійшло до поліції вчора, 12 квітня, близько 3 ночі, інформує ГУНП у Волинській області.
Розповів про злодіяння один із працівників котельні. Під час опрацювання виклику та спілкування із заявником співробітники патрульної поліції помітили, що він веде себе підозріло, тому провели превентивний поліцейський захід – поверхневу перевірку. У 35-річного громадянина правоохоронці виявили кристалічну речовину, схожу на Альфа PVP.
На місце події одрузу ж викликали слідчо-оперативну групу Ковельського районного управління поліції. Під час огляду приміщення слідчі виявили два згортки із зеленою речовиною, зовні схожою на канабіс, близько 10 г Альфа PVP, пристрої для вживання наркотичних засобів та психотропних речовин, полімерні пакети. Усе це вилучили та направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років обмеження волі.
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Повідомлення про проникнення до однієї із котелень Ковеля зловмисника надійшло до поліції вчора, 12 квітня, близько 3 ночі, інформує ГУНП у Волинській області.
Розповів про злодіяння один із працівників котельні. Під час опрацювання виклику та спілкування із заявником співробітники патрульної поліції помітили, що він веде себе підозріло, тому провели превентивний поліцейський захід – поверхневу перевірку. У 35-річного громадянина правоохоронці виявили кристалічну речовину, схожу на Альфа PVP.
На місце події одрузу ж викликали слідчо-оперативну групу Ковельського районного управління поліції. Під час огляду приміщення слідчі виявили два згортки із зеленою речовиною, зовні схожою на канабіс, близько 10 г Альфа PVP, пристрої для вживання наркотичних засобів та психотропних речовин, полімерні пакети. Усе це вилучили та направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років обмеження волі.
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