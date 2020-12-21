Волинські поліцейські виявили наркоділка, який сам звернувся до них

У Ковелі чоловік повідомив про злодіяння й сам «попався» на правопорушенні.Повідомлення про проникнення до однієї із котелень Ковеля зловмисника надійшло до поліції вчора, 12 квітня, близько 3 ночі, інформує ГУНП у Волинській області.Розповів про злодіяння один із працівників котельні. Під час опрацювання виклику та спілкування із заявником співробітники патрульної поліції помітили, що він веде себе підозріло, тому провели превентивний поліцейський захід – поверхневу перевірку. У 35-річного громадянина правоохоронці виявили кристалічну речовину, схожу на Альфа PVP.На місце події одрузу ж викликали слідчо-оперативну групу Ковельського районного управління поліції. Під час огляду приміщення слідчі виявили два згортки із зеленою речовиною, зовні схожою на канабіс, близько 10 г Альфа PVP, пристрої для вживання наркотичних засобів та психотропних речовин, полімерні пакети. Усе це вилучили та направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років обмеження волі.