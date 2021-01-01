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В Україні на рік відклали закриття шкіл-інтернатів

В Україні на рік відклали закриття шкіл-інтернатів
Верховна Рада на позачерговому засіданні у вівторок, 13 квітня, відстрочила закриття шкіл-інтернатів ще на рік. За відповідний законопроект №5138-1 проголосували 276 парламентаріїв.

Відповідно до прийнятого законопроекту трансформація українських санаторних шкіл переноситься до липня 2022 року, - повідомляє Korrespondent.net з посиланням на онлайн-трансляцію засідання Ради.

У 2020 році народні обранці прийняли закон, який відкладав трансформацію санаторних шкіл. Тоді в профільному комітеті підкреслили, що далеко не всі засновники підійшли до цього питання виважено.

Згідно з документом, трансформація санаторних шкіл переноситься до липня 2022 року.

Закон зобов'язує засновників погоджувати в Міністерстві освіти і науки проект рішення про ліквідацію та реорганізацію санаторних та спеціальних шкіл, а також навчально-реабілітаційних центрів.

До цього ми писали, що Верховна Рада скасувала державну атестацію для випускників. Українські випускники самі можуть вибрати вид оцінювання результатів навчання: ЗНО, держатестація або річне оцінювання.

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Теги: школа-інтернат, Україна, Верховна Рада
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