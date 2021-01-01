В Україні на рік відклали закриття шкіл-інтернатів





Відповідно до прийнятого законопроекту трансформація українських санаторних шкіл переноситься до липня 2022 року, - повідомляє



У 2020 році народні обранці прийняли закон, який відкладав трансформацію санаторних шкіл. Тоді в профільному комітеті підкреслили, що далеко не всі засновники підійшли до цього питання виважено.



Згідно з документом, трансформація санаторних шкіл переноситься до липня 2022 року.



Закон зобов'язує засновників погоджувати в Міністерстві освіти і науки проект рішення про ліквідацію та реорганізацію санаторних та спеціальних шкіл, а також навчально-реабілітаційних центрів.



До цього ми писали, що Верховна Рада скасувала державну атестацію для випускників. Українські випускники самі можуть вибрати вид оцінювання результатів навчання: ЗНО, держатестація або річне оцінювання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада на позачерговому засіданні у вівторок, 13 квітня, відстрочила закриття шкіл-інтернатів ще на рік. За відповідний законопроект №5138-1 проголосували 276 парламентаріїв.Відповідно до прийнятого законопроекту трансформація українських санаторних шкіл переноситься до липня 2022 року, - повідомляє Korrespondent.net з посиланням на онлайн-трансляцію засідання Ради.У 2020 році народні обранці прийняли закон, який відкладав трансформацію санаторних шкіл. Тоді в профільному комітеті підкреслили, що далеко не всі засновники підійшли до цього питання виважено.Згідно з документом, трансформація санаторних шкіл переноситься до липня 2022 року.Закон зобов'язує засновників погоджувати в Міністерстві освіти і науки проект рішення про ліквідацію та реорганізацію санаторних та спеціальних шкіл, а також навчально-реабілітаційних центрів.До цього ми писали, що Верховна Рада скасувала державну атестацію для випускників. Українські випускники самі можуть вибрати вид оцінювання результатів навчання: ЗНО, держатестація або річне оцінювання.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію