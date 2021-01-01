Футзал: збірна України вийшла на Євро-2022
Сьогодні, 06:23
Збірна України з футзалу гарантувала собі друге місце у відбірковій групі Євро-2022, після чого, згідно з інформацією сайту УЄФА, стала учасником фінального турніру.
Про це повідомляє ua-football.
У рейтингу команд, які посіли другі місця, українці, які ще мають гру в запасі, розташувалися на шостій позиції.
І так як безпосередньо на чемпіонат Європи виходять шість найкращих других команд з восьми, збірна України вже гарантувала собі вихід на Євро.
Нагадаємо, що на квітневому зборі українці двічі обіграли Данію (6:1 і 8:2). Також гра Україна - Албанія була скасована і рішення по ній винесе УЄФА.
Нагадаємо, що фінальний турнір пройде 9 січня - 6 лютого 2022 в Нідерландах (Амстердам і Гронінген).
На даний момент вийшли у фінальний турнір Нідерланди (господар), Хорватія, Росія, Грузія, Азербайджан, Словаччина, Боснія і Герцеговина, Казахстан, Іспанія, Словенія, Італія, Фінляндія, Португалія, Польща, Україна.
Ще один учасник турніру визначиться в матчах плей-офф.
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Про це повідомляє ua-football.
У рейтингу команд, які посіли другі місця, українці, які ще мають гру в запасі, розташувалися на шостій позиції.
І так як безпосередньо на чемпіонат Європи виходять шість найкращих других команд з восьми, збірна України вже гарантувала собі вихід на Євро.
Нагадаємо, що на квітневому зборі українці двічі обіграли Данію (6:1 і 8:2). Також гра Україна - Албанія була скасована і рішення по ній винесе УЄФА.
Нагадаємо, що фінальний турнір пройде 9 січня - 6 лютого 2022 в Нідерландах (Амстердам і Гронінген).
На даний момент вийшли у фінальний турнір Нідерланди (господар), Хорватія, Росія, Грузія, Азербайджан, Словаччина, Боснія і Герцеговина, Казахстан, Іспанія, Словенія, Італія, Фінляндія, Португалія, Польща, Україна.
Ще один учасник турніру визначиться в матчах плей-офф.
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