Футзал: збірна України вийшла на Євро-2022



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У рейтингу команд, які посіли другі місця, українці, які ще мають гру в запасі, розташувалися на шостій позиції.

І так як безпосередньо на чемпіонат Європи виходять шість найкращих других команд з восьми, збірна України вже гарантувала собі вихід на Євро.



Нагадаємо, що на квітневому зборі українці двічі обіграли Данію (6:1 і 8:2). Також гра Україна - Албанія була скасована і рішення по ній винесе УЄФА.



Нагадаємо, що фінальний турнір пройде 9 січня - 6 лютого 2022 в Нідерландах (Амстердам і Гронінген).



На даний момент вийшли у фінальний турнір Нідерланди (господар), Хорватія, Росія, Грузія, Азербайджан, Словаччина, Боснія і Герцеговина, Казахстан, Іспанія, Словенія, Італія, Фінляндія, Португалія, Польща, Україна.



Ще один учасник турніру визначиться в матчах плей-офф.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Збірна України з футзалу гарантувала собі друге місце у відбірковій групі Євро-2022, після чого, згідно з інформацією сайту УЄФА, стала учасником фінального турніру.Про це повідомляє ua-football У рейтингу команд, які посіли другі місця, українці, які ще мають гру в запасі, розташувалися на шостій позиції.І так як безпосередньо на чемпіонат Європи виходять шість найкращих других команд з восьми, збірна України вже гарантувала собі вихід на Євро.Нагадаємо, що на квітневому зборі українці двічі обіграли Данію (6:1 і 8:2). Також гра Україна - Албанія була скасована і рішення по ній винесе УЄФА.Нагадаємо, що фінальний турнір пройде 9 січня - 6 лютого 2022 в Нідерландах (Амстердам і Гронінген).На даний момент вийшли у фінальний турнір Нідерланди (господар), Хорватія, Росія, Грузія, Азербайджан, Словаччина, Боснія і Герцеговина, Казахстан, Іспанія, Словенія, Італія, Фінляндія, Португалія, Польща, Україна.Ще один учасник турніру визначиться в матчах плей-офф.

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