вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Футзал: збірна України вийшла на Євро-2022

Футзал: збірна України вийшла на Євро-2022
Збірна України з футзалу гарантувала собі друге місце у відбірковій групі Євро-2022, після чого, згідно з інформацією сайту УЄФА, стала учасником фінального турніру.
Про це повідомляє ua-football.

У рейтингу команд, які посіли другі місця, українці, які ще мають гру в запасі, розташувалися на шостій позиції.
І так як безпосередньо на чемпіонат Європи виходять шість найкращих других команд з восьми, збірна України вже гарантувала собі вихід на Євро.

Нагадаємо, що на квітневому зборі українці двічі обіграли Данію (6:1 і 8:2). Також гра Україна - Албанія була скасована і рішення по ній винесе УЄФА.

Нагадаємо, що фінальний турнір пройде 9 січня - 6 лютого 2022 в Нідерландах (Амстердам і Гронінген).

На даний момент вийшли у фінальний турнір Нідерланди (господар), Хорватія, Росія, Грузія, Азербайджан, Словаччина, Боснія і Герцеговина, Казахстан, Іспанія, Словенія, Італія, Фінляндія, Португалія, Польща, Україна.

Ще один учасник турніру визначиться в матчах плей-офф.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: футзал, Євро22, українська збірна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Футзал: збірна України вийшла на Євро-2022
Сьогодні, 06:23
Алкоголь та молочні вироби: що найбільше купували українці у 2020
Сьогодні, 05:40
Зрізані у Луцьку дерева підуть на потреби притулку для тварин
Сьогодні, 04:56
Кабмін посилює вимоги при наданні субсидій
Сьогодні, 03:36
«Де дороги?»: рожищенці обвели у центрі міста кожну яму фарбою.ФОТО
Сьогодні, 02:20
Схожі новини
Юні футболістки з Володимира–Волинського перемогли на Чемпіонаті України з футзалу Юні футболістки з Володимира–Волинського перемогли на Чемпіонаті України з футзалу
07 квітень, 03:35
Волинські футзалістки виграли чемпіонат України Волинські футзалістки виграли чемпіонат України
27 березень, 08:35
Команда ГУНП у Волинській області виборола перше місце на змаганнях із футзалу Команда ГУНП у Волинській області виборола перше місце на змаганнях із футзалу
23 березень, 17:35
У Луцьку відбувся турнір з футзалу серед ветеранів пам’яті Миколи Романюка У Луцьку відбувся турнір з футзалу серед ветеранів пам’яті Миколи Романюка
01 березень, 03:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Футзал: збірна України вийшла на Євро-2022
Сьогодні, 06:23
 0
Алкоголь та молочні вироби: що найбільше купували українці у 2020
Сьогодні, 05:40
 0
Зрізані у Луцьку дерева підуть на потреби притулку для тварин
Сьогодні, 04:56
 0
Кабмін посилює вимоги при наданні субсидій
Сьогодні, 03:36
 0
«Де дороги?»: рожищенці обвели у центрі міста кожну яму фарбою.ФОТО
Сьогодні, 02:20
 0
Медіа
відео
1/8