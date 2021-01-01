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У Луцьку розшукують 22-річного хлопця

У Луцьку розшукують 22-річного хлопця
Розшукують Ігоря Пахолюка, який зник тиждень тому у Луцьку.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили друзі зниклого.

Хлопця востаннє бачили 9 квітня близько 7 години. Він вийшов із "Сіті Парку" та пішов у напрямку вулиці Клима Савура, документів при собі не мав.

Хлопець був одягнений у чорну куртку та сірі штани Nike, взутий у сірі кросівки New Balance. Ігореві - 22 роки, зріст - 180 см.

Як зазначають друзі, хлопець - сирота, тому вони самі зверталися в поліцію із заявою про зникнення.

Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області. Правоохоронці зазначили, що дійсно заява про зникнення надходила. Наразі лучанина 1999 року народження розшукують.

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Теги: розшук, Луцьк
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