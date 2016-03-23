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Роздягання не підтвердилось: поліція про конфлікт у луцькій школі

Роздягання не підтвердилось: поліція про конфлікт у луцькій школі
Поліція втрутилась у ситуацію в луцькій школі, де вчителька нібито змусила учениць роздягтись до спідньої білизни.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Учора, 15 квітня, в соцмережах опублікували інформацію, що в одній з луцьких шкіл вчителька нібито змусила учениць роздягтись до спідньої білизни, бо ті, мовляв, порушили дисципліну.

Працівники ювенальної превенції швидко втрутились у ситуацію і об’єктивно встановили всі обставини.

Сьогодні, 16 квітня, вранці інформацію про це зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень, також у навчальному закладі зібрались усі сторони інциденту.

«Факт роздягання не підтвердився. Від батьків трьох дітей надійшли заяви, що вони не бажають розвивати цю подію далі та розберуться з усім самостійно. Також не хочуть, аби їхніх дітей опитували та відбирали в них пояснення. У подальшому це питання більше не підніматимуть», - розповіла керівниця сектору ювенальної превенції Луцького РУП Олена Лесь.

Поліцейські провели профілактичні бесіди з дітьми, батьками, вчителями, аби в майбутньому схожих ситуацій не траплялось.

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Теги: Луцьк, школа, вчителька, роздягання, учні, поліція
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