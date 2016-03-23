Роздягання не підтвердилось: поліція про конфлікт у луцькій школі





Про це



Учора, 15 квітня, в соцмережах опублікували інформацію, що в одній з луцьких шкіл вчителька нібито змусила учениць роздягтись до спідньої білизни, бо ті, мовляв, порушили дисципліну.



Працівники ювенальної превенції швидко втрутились у ситуацію і об’єктивно встановили всі обставини.



Сьогодні, 16 квітня, вранці інформацію про це зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень, також у навчальному закладі зібрались усі сторони інциденту.



«Факт роздягання не підтвердився. Від батьків трьох дітей надійшли заяви, що вони не бажають розвивати цю подію далі та розберуться з усім самостійно. Також не хочуть, аби їхніх дітей опитували та відбирали в них пояснення. У подальшому це питання більше не підніматимуть», - розповіла керівниця сектору ювенальної превенції Луцького РУП Олена Лесь.



Поліцейські провели профілактичні бесіди з дітьми, батьками, вчителями, аби в майбутньому схожих ситуацій не траплялось.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція втрутилась у ситуацію в луцькій школі, де вчителька нібито змусила учениць роздягтись до спідньої білизни.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Учора, 15 квітня, в соцмережах опублікували інформацію, що в одній з луцьких шкіл вчителька нібито змусила учениць роздягтись до спідньої білизни, бо ті, мовляв, порушили дисципліну.Працівники ювенальної превенції швидко втрутились у ситуацію і об’єктивно встановили всі обставини.Сьогодні, 16 квітня, вранці інформацію про це зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень, також у навчальному закладі зібрались усі сторони інциденту.«Факт роздягання не підтвердився. Від батьків трьох дітей надійшли заяви, що вони не бажають розвивати цю подію далі та розберуться з усім самостійно. Також не хочуть, аби їхніх дітей опитували та відбирали в них пояснення. У подальшому це питання більше не підніматимуть», - розповіла керівниця сектору ювенальної превенції Луцького РУППоліцейські провели профілактичні бесіди з дітьми, батьками, вчителями, аби в майбутньому схожих ситуацій не траплялось.

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