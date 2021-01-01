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Похолодання, нічні заморозки і опади: в Україну йде новий циклон

Похолодання, нічні заморозки і опади: в Україну йде новий циклон
В Україні 20-22 квітня погіршиться погода. Новий циклон принесе більше опадів і зниження температури.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко. Але погіршення погоди очікується не тільки наступного тижня.

Так, за словами синоптика, у неділю, 18 квітня, в Україні також не варто очікувати потепління. У більшості областей вдень стовпчики термометрів показуватимуть +10-14°C. На Півночі країни і північному сході буде холодніше – до +7-12°C.

"Найближчої ночі в багатьох областях – заморозки! Хіба що циклон із дощами прикриють від заморозків Чернігівщину, Полтавщину, Сумщину, Київщину, ймовірно, Житомирщину та Рівненщину", – говорить Діденко.

На решті території України опадів 18 квітня не очікується. А от у Києві неділя буде вологою та прохолодною. Місцями очікується дощ, вдень близько +10-11°C.


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Теги: Наталка Діденко, погода, прогноз .циклон
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