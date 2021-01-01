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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ляшко пояснив, кому можна відтермінувати другу дозу вакцини

Ляшко пояснив, кому можна відтермінувати другу дозу вакцини
Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив, для яких пацієнтів можна відтермінувати введення другої дози вакцини проти коронавірусу. Йдеться про тих осіб, які перехворіли COVID-19 після першого щеплення.

Про він розповів у інтерв'ю ЮНІСЕФ.

Ляшко зауважив, що Україна використала майже всі 500 тисяч доз препарату Covishield.

ін зауважив, що навіть "не хоче говорити" про те, що Україна може не встигнути отримати другу дозу вакцини виробництва AstraZeneca після того, як вже майже всі дози використали.

"Якщо людина захворіла між першим і другим щепленням, то друге щеплення можна відтермінувати на 6 місяців, щоб дозу отримала людина, яка більше її потребує", – пояснив санлікар.

До речі, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов казав, що всі, хто вакцинувався Covishield, отримають другу дозу виключно вакциною виробництва AstraZeneca. Вона може бути вироблена на будь-якому із доступних майданчиків, не обов'язково в Індії.

До слова, щеплення препаратом індійського виробництва почали робити в кінці лютого 2021 року. Вакцинацію другою дозою потрібно зробити через 4-12 тижнів.

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Теги: щеплення, вакцинація
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