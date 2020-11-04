У центрі Луцька водійка знесла дерево. ВІДЕО





Про це повідомляє департамент муніципальної варти у фейсбуці.



Так, 19 квітня на гарячу лінію групи швидкого реагування надійшло повідомлення про знищення дерева у сквері.



Диспетчери "Центру безпеки міста Луцьк" за лічені хвилини за допомогою камер відеоспостереження знайшли порушника. Нею виявилася водійка автомобіля Skoda. Жінка не загальмувала і врізалася в дерево, збивши його.



За цим фактом подали заяву в поліцію.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Луцька в сквері поблизу кафе "Benedict" водійка знесла дерево.Про це повідомляє департамент муніципальної варти у фейсбуці.Так, 19 квітня на гарячу лінію групи швидкого реагування надійшло повідомлення про знищення дерева у сквері.Диспетчери "Центру безпеки міста Луцьк" за лічені хвилини за допомогою камер відеоспостереження знайшли порушника. Нею виявилася водійка автомобіля Skoda. Жінка не загальмувала і врізалася в дерево, збивши його.За цим фактом подали заяву в поліцію.

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