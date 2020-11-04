У центрі Луцька водійка знесла дерево. ВІДЕО
Сьогодні, 14:07
У центрі Луцька в сквері поблизу кафе "Benedict" водійка знесла дерево.
Про це повідомляє департамент муніципальної варти у фейсбуці.
Так, 19 квітня на гарячу лінію групи швидкого реагування надійшло повідомлення про знищення дерева у сквері.
Диспетчери "Центру безпеки міста Луцьк" за лічені хвилини за допомогою камер відеоспостереження знайшли порушника. Нею виявилася водійка автомобіля Skoda. Жінка не загальмувала і врізалася в дерево, збивши його.
За цим фактом подали заяву в поліцію.
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Про це повідомляє департамент муніципальної варти у фейсбуці.
Так, 19 квітня на гарячу лінію групи швидкого реагування надійшло повідомлення про знищення дерева у сквері.
Диспетчери "Центру безпеки міста Луцьк" за лічені хвилини за допомогою камер відеоспостереження знайшли порушника. Нею виявилася водійка автомобіля Skoda. Жінка не загальмувала і врізалася в дерево, збивши його.
За цим фактом подали заяву в поліцію.
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Коментарі 1
В цьому відео гарне все, і водійка , і авто з відчиненими дверцятами
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