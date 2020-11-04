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У центрі Луцька водійка знесла дерево. ВІДЕО

У центрі Луцька водійка знесла дерево. ВІДЕО
У центрі Луцька в сквері поблизу кафе "Benedict" водійка знесла дерево.

Про це повідомляє департамент муніципальної варти у фейсбуці.

Так, 19 квітня на гарячу лінію групи швидкого реагування надійшло повідомлення про знищення дерева у сквері.

Диспетчери "Центру безпеки міста Луцьк" за лічені хвилини за допомогою камер відеоспостереження знайшли порушника. Нею виявилася водійка автомобіля Skoda. Жінка не загальмувала і врізалася в дерево, збивши його.

За цим фактом подали заяву в поліцію.

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Теги: дерево, сквер, Луцьк
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Коментарі 1
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В цьому відео гарне все, і водійка , і авто з відчиненими дверцятами
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