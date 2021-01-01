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У Viber збільшилася кількість учасників відеодзвінків

У Viber збільшилася кількість учасників відеодзвінків
Компанія Rakuten Viber запускає у месенджері можливість участі у групових відеодзвінках до 30 осіб одночасно.

Як повідомила прес-служба компанії у вівторок, функція буде доступна і для Android, і для пристроїв на iOS, і працюватиме на смартфонах і комп'ютерах,- пише Інтерфакс-Україна.

Ліміт учасників групових відеодзвінків буде збільшено протягом наступних місяців.

"Viber - найпопулярніший застосунок для обміну повідомленнями в Україні. Ми постійно працюємо над розробленням різних оновлень платформи, щоб вона була максимально корисною для наших українських користувачів. Ми віримо, що завдяки новим можливостям групових відеодзвінків більше людей зможуть підтримувати зв'язок один з одним і зберігати продуктивність у режимі онлайн", - наводить слова директора з розвитку бізнесу Rakuten Viber у Центральній і Східній Європі Атанаса Райкова прес-служба.

Viber є частиною Rakuten Inc., світового лідера у сфері електронної комерції та фінансових послуг. Застосунок виступає офіційним месенджером футбольного клубу "Барселона", а також офіційним застосунком для дзвінків та обміну миттєвими повідомленнями баскетбольного клубу Golden State Warriors.

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Теги: соцмережі, вайбер
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