У Viber збільшилася кількість учасників відеодзвінків





Як повідомила прес-служба компанії у вівторок, функція буде доступна і для Android, і для пристроїв на iOS, і працюватиме на смартфонах і комп'ютерах,- пише



Ліміт учасників групових відеодзвінків буде збільшено протягом наступних місяців.



"Viber - найпопулярніший застосунок для обміну повідомленнями в Україні. Ми постійно працюємо над розробленням різних оновлень платформи, щоб вона була максимально корисною для наших українських користувачів. Ми віримо, що завдяки новим можливостям групових відеодзвінків більше людей зможуть підтримувати зв'язок один з одним і зберігати продуктивність у режимі онлайн", - наводить слова директора з розвитку бізнесу Rakuten Viber у Центральній і Східній Європі Атанаса Райкова прес-служба.



Viber є частиною Rakuten Inc., світового лідера у сфері електронної комерції та фінансових послуг. Застосунок виступає офіційним месенджером футбольного клубу "Барселона", а також офіційним застосунком для дзвінків та обміну миттєвими повідомленнями баскетбольного клубу Golden State Warriors.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Компанія Rakuten Viber запускає у месенджері можливість участі у групових відеодзвінках до 30 осіб одночасно.Як повідомила прес-служба компанії у вівторок, функція буде доступна і для Android, і для пристроїв на iOS, і працюватиме на смартфонах і комп'ютерах,- пише Інтерфакс-Україна Ліміт учасників групових відеодзвінків буде збільшено протягом наступних місяців."Viber - найпопулярніший застосунок для обміну повідомленнями в Україні. Ми постійно працюємо над розробленням різних оновлень платформи, щоб вона була максимально корисною для наших українських користувачів. Ми віримо, що завдяки новим можливостям групових відеодзвінків більше людей зможуть підтримувати зв'язок один з одним і зберігати продуктивність у режимі онлайн", - наводить слова директора з розвитку бізнесу Rakuten Viber у Центральній і Східній Європі Атанаса Райкова прес-служба.Viber є частиною Rakuten Inc., світового лідера у сфері електронної комерції та фінансових послуг. Застосунок виступає офіційним месенджером футбольного клубу "Барселона", а також офіційним застосунком для дзвінків та обміну миттєвими повідомленнями баскетбольного клубу Golden State Warriors.

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