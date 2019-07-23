Рухалися зі швидкістю понад 120 км/год: на Волині затримали водіїв-порушників
Сьогодні, 15:10
Волинські патрульні зафіксували двох водіїв, які у населеному пункті їхали зі швидкістю понад 120 км/год.
Про це інформує патрульна поліція Волині.
Сьогодні, 20 квітня, вранці патрульні, які несуть службу на автодорозі М-07 (Київ — Ковель — Ягодин), виявили двох водіїв, які в населеному пункті їхали зі швидкістю 121 км/год та 128 км/год, чим порушували ПДР.
Керманичі перевищили швидкість на 71 та 78 км, оскільки дозволена швидкість їзди у населеному пункті - 50 км/год.
На обох водіїв патрульні склали адміністративні матеріали за ч.4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на п’ятдесят кілометрів на годину) КУпАП.
Нагадують, що відповідно до ПДР, у населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більше 50 км/год, а в житлових і пішохідних зонах швидкість руху не повинна перевищувати 20 км/год.
За січень-березень 2021 року на Волині трапилося 254 ДТП (32 % від усіх ДТП) через перевищення водіями безпечної швидкості руху.
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Про це інформує патрульна поліція Волині.
Сьогодні, 20 квітня, вранці патрульні, які несуть службу на автодорозі М-07 (Київ — Ковель — Ягодин), виявили двох водіїв, які в населеному пункті їхали зі швидкістю 121 км/год та 128 км/год, чим порушували ПДР.
Керманичі перевищили швидкість на 71 та 78 км, оскільки дозволена швидкість їзди у населеному пункті - 50 км/год.
На обох водіїв патрульні склали адміністративні матеріали за ч.4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на п’ятдесят кілометрів на годину) КУпАП.
Нагадують, що відповідно до ПДР, у населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більше 50 км/год, а в житлових і пішохідних зонах швидкість руху не повинна перевищувати 20 км/год.
За січень-березень 2021 року на Волині трапилося 254 ДТП (32 % від усіх ДТП) через перевищення водіями безпечної швидкості руху.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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