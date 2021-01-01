Проведуть службове розслідування щодо керівництва одного з волинських навчально-реабілітаційних центрів

Тамари Сітовської та її заступниці з навчальної роботи Наталії Савонюк проведуть службове розслідування.



Відповідне рішення депутати Волиньради прийняли сьогодні, 21 квітня, під час сесії.



Провести службове розслідування вирішили з метою виявлення причин та умов, що сприяли невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції».



Голова обласної ради має утворити комісію з проведення службового розслідування та затвердити її склад. Службове розслідування має бути проведене у двомісячний строк.



Нагадаємо, раніше стало відомо, що



Жінка 13 жовтня 2020 року, бувши тимчасово виконуючою обов'язки директорки Рожищенського навчально-реабілітаційного центру, видала та підписала наказ про виплату собі премії.



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