Проведуть службове розслідування щодо керівництва одного з волинських навчально-реабілітаційних центрів
Сьогодні, 12:26
Щодо директорки Рожищенського навчально-реабілітаційного центру Тамари Сітовської та її заступниці з навчальної роботи Наталії Савонюк проведуть службове розслідування.
Відповідне рішення депутати Волиньради прийняли сьогодні, 21 квітня, під час сесії.
Провести службове розслідування вирішили з метою виявлення причин та умов, що сприяли невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції».
Голова обласної ради має утворити комісію з проведення службового розслідування та затвердити її склад. Службове розслідування має бути проведене у двомісячний строк.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Рожищенський районний суд розглянув справу про притягнення до адміністративної відповідальності жінки, що працює заступницею директора з навчально-виховної роботи Рожищенського навчально-реабілітаційного центру. Постанова суду датована 11 березня.
Жінка 13 жовтня 2020 року, бувши тимчасово виконуючою обов'язки директорки Рожищенського навчально-реабілітаційного центру, видала та підписала наказ про виплату собі премії.
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Відповідне рішення депутати Волиньради прийняли сьогодні, 21 квітня, під час сесії.
Провести службове розслідування вирішили з метою виявлення причин та умов, що сприяли невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції».
Голова обласної ради має утворити комісію з проведення службового розслідування та затвердити її склад. Службове розслідування має бути проведене у двомісячний строк.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Рожищенський районний суд розглянув справу про притягнення до адміністративної відповідальності жінки, що працює заступницею директора з навчально-виховної роботи Рожищенського навчально-реабілітаційного центру. Постанова суду датована 11 березня.
Жінка 13 жовтня 2020 року, бувши тимчасово виконуючою обов'язки директорки Рожищенського навчально-реабілітаційного центру, видала та підписала наказ про виплату собі премії.
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