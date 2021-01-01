вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Володимирі на зрізаних деревах «поселили» неживих птахів. ФОТО

У Володимирі на зрізаних деревах «поселили» неживих птахів. ФОТО
У міському сквері Володимира-Волинського на деревах "поселили" журавлину сім'ю.

Таким чином у місті оригінально прикрасили зрізані дерева. Про це йдеться на офіційному сайті міської ради.

Іще одна журавлина родина оселилась на стовбурі зрізаного дерева, що у сквері поруч із історичним музеєм імені О. Дверницького. Вранці 22 квітня скульптури закріплювали з допомогою автовишки. Безпосередню участь у монтуванні композиції узяв її автор – знаний місцевий скульптор по дереву Олег Дубинчук.

Це вже третє оздоблене таким чином дерево руками майстра. Попереду іще три стовбури, котрі знаходяться під стіною музею. Вони невдовзі стануть своєрідними полотнами для Олега Дубинчука, адже на них він вирізьбить герб Володимира-Волинського, на якому зображений Юрій Змієборець, а також інших історичних постатей. А на стовбурі дерева, де щойно «звили» гніздо журавлі, майстер вирізьбить зображення Берегині, а також доповнить композицію листочками та іншими дрібними елементами.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Володимир-Волинський, сквер
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Хірург-стоматолог з Луцька розповів, чи варто видаляти зуби мудрості
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Цьогоріч відбудеться перша віртуальна Олімпіада
Сьогодні, 03:18
У Володимирі на зрізаних деревах «поселили» неживих птахів. ФОТО
Сьогодні, 02:13
Ватажки «ЛНР» і «ДНР» заявили, що готові зустрітися з Володимиром Зеленським
Сьогодні, 01:17
Традиційні казки застаріли: що потрібно читати дітям
Сьогодні, 00:15
23 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
У центрі Луцька водійка знесла дерево. ВІДЕО У центрі Луцька водійка знесла дерево. ВІДЕО
19 квітень, 14:07
У Володимирі-Волинському легковик збив велосипедиста.ВІДЕО У Володимирі-Волинському легковик збив велосипедиста.ВІДЕО
18 квітень, 19:59
У місті на Волині зареєстрували два нові світові рекорди У місті на Волині зареєстрували два нові світові рекорди
17 квітень, 13:46
У Володимирі додатково підсвітили пішохідний перехід біля гімназії. ВІДЕО У Володимирі додатково підсвітили пішохідний перехід біля гімназії. ВІДЕО
10 квітень, 08:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Цьогоріч відбудеться перша віртуальна Олімпіада
Сьогодні, 03:18
 0
У Володимирі на зрізаних деревах «поселили» неживих птахів. ФОТО
Сьогодні, 02:13
 0
Ватажки «ЛНР» і «ДНР» заявили, що готові зустрітися з Володимиром Зеленським
Сьогодні, 01:17
 0
Традиційні казки застаріли: що потрібно читати дітям
Сьогодні, 00:15
 0
23 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8