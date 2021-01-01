У Володимирі на зрізаних деревах «поселили» неживих птахів. ФОТО
Сьогодні, 02:13
У міському сквері Володимира-Волинського на деревах "поселили" журавлину сім'ю.
Таким чином у місті оригінально прикрасили зрізані дерева. Про це йдеться на офіційному сайті міської ради.
Іще одна журавлина родина оселилась на стовбурі зрізаного дерева, що у сквері поруч із історичним музеєм імені О. Дверницького. Вранці 22 квітня скульптури закріплювали з допомогою автовишки. Безпосередню участь у монтуванні композиції узяв її автор – знаний місцевий скульптор по дереву Олег Дубинчук.
Це вже третє оздоблене таким чином дерево руками майстра. Попереду іще три стовбури, котрі знаходяться під стіною музею. Вони невдовзі стануть своєрідними полотнами для Олега Дубинчука, адже на них він вирізьбить герб Володимира-Волинського, на якому зображений Юрій Змієборець, а також інших історичних постатей. А на стовбурі дерева, де щойно «звили» гніздо журавлі, майстер вирізьбить зображення Берегині, а також доповнить композицію листочками та іншими дрібними елементами.
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Таким чином у місті оригінально прикрасили зрізані дерева. Про це йдеться на офіційному сайті міської ради.
Іще одна журавлина родина оселилась на стовбурі зрізаного дерева, що у сквері поруч із історичним музеєм імені О. Дверницького. Вранці 22 квітня скульптури закріплювали з допомогою автовишки. Безпосередню участь у монтуванні композиції узяв її автор – знаний місцевий скульптор по дереву Олег Дубинчук.
Це вже третє оздоблене таким чином дерево руками майстра. Попереду іще три стовбури, котрі знаходяться під стіною музею. Вони невдовзі стануть своєрідними полотнами для Олега Дубинчука, адже на них він вирізьбить герб Володимира-Волинського, на якому зображений Юрій Змієборець, а також інших історичних постатей. А на стовбурі дерева, де щойно «звили» гніздо журавлі, майстер вирізьбить зображення Берегині, а також доповнить композицію листочками та іншими дрібними елементами.
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