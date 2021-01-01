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На Сході загинув 38-річний військовий з Волині

На Сході загинув 38-річний військовий з Волині
Сьогодні, 22 квітня, близько 11:30 в зоні проведення ООС під час виконання бойових завдань внаслідок влучання протитанкової керованої ракети загинув волинський військовий Олександр Анатолійович Луцик.

Про це повідомляє Волинська обласна рада.

Нагадаємо, 22 квітня повідомили, що внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій українських підрозділів один військовослужбовець ЗС України отримав осколкове поранення, не сумісне з життям. Як з'ясувалося пізніше, військовий - із Волині.

Народився Олександр Луцик 18 травня 1982 року в селі Годомичі Колківської територіальної громади. Служив за контрактом оператором-розвідником протитанкового дивізіону в/ч А4267.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

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Теги: загибель, військовий, Волинь
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Коментарі 1
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сумно.
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