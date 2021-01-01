На Сході загинув 38-річний військовий з Волині

Олександр Анатолійович Луцик.



Про це повідомляє Волинська обласна рада.



Нагадаємо, 22 квітня повідомили, що внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій українських підрозділів



Народився Олександр Луцик 18 травня 1982 року в селі Годомичі Колківської територіальної громади. Служив за контрактом оператором-розвідником протитанкового дивізіону в/ч А4267.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

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