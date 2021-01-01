У Прилуцькому створили новий сквер, де висадили понад 600 саджанців

На території села Прилуцьке Луцької міської територіальної громади заклали новий сквер.Висадили 660 саджанців декоративних дерев, - йдеться на сайті Луцькради.Відтак, посадили саджанці граб - 600 шт., метасеквоя - 5 шт., глід - 20 шт., 30 шт. беріз та 5 павловній на загальну суму 25,5 тис. грн.Ініціатива з висаджування дерев реалізована в рамках проєкту “Озеленення планети”. Роботи саме на цій території організували та провели з ініціативи міської ради з метою створити ще один впорядкований, затишний куточок на території громади, зелену зону, де розміщені пам’ятні знаки Героям України різних часів та епох.Участь в екологічній акції взяли секретар Луцької міської ради, член виконавчого комітету, Голова Луцької районної ради, староста Прилуцького старостинського округу, учні та вчителі КЗ ЗСО “Прилуцький ліцей №29 Луцької міської ради”, працівники КП “Парки та сквери м.Луцька”, відділу екології міської ради.