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У Прилуцькому створили новий сквер, де висадили понад 600 саджанців

У Прилуцькому створили новий сквер, де висадили понад 600 саджанців
На території села Прилуцьке Луцької міської територіальної громади заклали новий сквер.

Висадили 660 саджанців декоративних дерев, - йдеться на сайті Луцькради.

Відтак, посадили саджанці граб - 600 шт., метасеквоя - 5 шт., глід - 20 шт., 30 шт. беріз та 5 павловній на загальну суму 25,5 тис. грн.

Ініціатива з висаджування дерев реалізована в рамках проєкту “Озеленення планети”. Роботи саме на цій території організували та провели з ініціативи міської ради з метою створити ще один впорядкований, затишний куточок на території громади, зелену зону, де розміщені пам’ятні знаки Героям України різних часів та епох.

Участь в екологічній акції взяли секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко, член виконавчого комітету Віктор Ящук, Голова Луцької районної ради Олександр Омельчук, староста Прилуцького старостинського округу Олександр Гурський, учні та вчителі КЗ ЗСО “Прилуцький ліцей №29 Луцької міської ради”, працівники КП “Парки та сквери м.Луцька”, відділу екології міської ради.

У Прилуцькому створили новий сквер, де висадили понад 600 саджанців
У Прилуцькому створили новий сквер, де висадили понад 600 саджанців
У Прилуцькому створили новий сквер, де висадили понад 600 саджанців
У Прилуцькому створили новий сквер, де висадили понад 600 саджанців
У Прилуцькому створили новий сквер, де висадили понад 600 саджанців

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Теги: Прилуцьке, сквер
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