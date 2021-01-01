9 смертей і 346 нових інфікованих: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу





Про це інформують у Волинській ОДА.



Так, коронавірусну хворобу виявили:



м. Луцьк – 75,

Луцький район – 34,

Горохівський район – 16,

Ківерцівський район – 23,

Рожищенський район – 5,

м. Нововолинськ – 22,

Володимир-Волинський район – 22,

Іваничівський район – 10,

Локачинський район – 8,

Ковельський район – 62,

Любомльський район – 26,

Шацький район – 3,

Старовижівський район – 12,

Ратнівський район – 13,

Любешівський район – 7,

Маневицький район –8.



Усього станом на 24 квітня в області зареєстрували 55 592 випадки.

Одужало – 46 483 особи (за останню добу – 219).



Летальні випадки – 953 (за останню добу - 9: м. Луцьк – 5, Горохівський район – 1, м. Нововолинськ – 1, Ратнівський район – 1, Маневицький район - 1).



Методом ПЛР всього обстежили 214 165 осіб, за минулу добу обстежили 1291 особу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 346 випадків захворювання на COVID-19.Про це інформують у Волинській ОДА.Так, коронавірусну хворобу виявили:м. Луцьк – 75,Луцький район – 34,Горохівський район – 16,Ківерцівський район – 23,Рожищенський район – 5,м. Нововолинськ – 22,Володимир-Волинський район – 22,Іваничівський район – 10,Локачинський район – 8,Ковельський район – 62,Любомльський район – 26,Шацький район – 3,Старовижівський район – 12,Ратнівський район – 13,Любешівський район – 7,Маневицький район –8.Усього станом на 24 квітня в області зареєстрували 55 592 випадки.Одужало – 46 483 особи (за останню добу – 219).Летальні випадки – 953 (за останню добу - 9: м. Луцьк – 5, Горохівський район – 1, м. Нововолинськ – 1, Ратнівський район – 1, Маневицький район - 1).Методом ПЛР всього обстежили 214 165 осіб, за минулу добу обстежили 1291 особу.

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