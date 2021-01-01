9 смертей і 346 нових інфікованих: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 09:45
За минулу добу на Волині зареєстрували 346 випадків захворювання на COVID-19.
Про це інформують у Волинській ОДА.
Так, коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 75,
Луцький район – 34,
Горохівський район – 16,
Ківерцівський район – 23,
Рожищенський район – 5,
м. Нововолинськ – 22,
Володимир-Волинський район – 22,
Іваничівський район – 10,
Локачинський район – 8,
Ковельський район – 62,
Любомльський район – 26,
Шацький район – 3,
Старовижівський район – 12,
Ратнівський район – 13,
Любешівський район – 7,
Маневицький район –8.
Усього станом на 24 квітня в області зареєстрували 55 592 випадки.
Одужало – 46 483 особи (за останню добу – 219).
Летальні випадки – 953 (за останню добу - 9: м. Луцьк – 5, Горохівський район – 1, м. Нововолинськ – 1, Ратнівський район – 1, Маневицький район - 1).
Методом ПЛР всього обстежили 214 165 осіб, за минулу добу обстежили 1291 особу.
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Про це інформують у Волинській ОДА.
Так, коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 75,
Луцький район – 34,
Горохівський район – 16,
Ківерцівський район – 23,
Рожищенський район – 5,
м. Нововолинськ – 22,
Володимир-Волинський район – 22,
Іваничівський район – 10,
Локачинський район – 8,
Ковельський район – 62,
Любомльський район – 26,
Шацький район – 3,
Старовижівський район – 12,
Ратнівський район – 13,
Любешівський район – 7,
Маневицький район –8.
Усього станом на 24 квітня в області зареєстрували 55 592 випадки.
Одужало – 46 483 особи (за останню добу – 219).
Летальні випадки – 953 (за останню добу - 9: м. Луцьк – 5, Горохівський район – 1, м. Нововолинськ – 1, Ратнівський район – 1, Маневицький район - 1).
Методом ПЛР всього обстежили 214 165 осіб, за минулу добу обстежили 1291 особу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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