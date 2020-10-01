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На Волині запрацювала нова онлайн-мапа для сортування вторсировини

На Волині запрацювала нова онлайн-мапа для сортування вторсировини
До міжнародного Дня Землі активісти запустили нову онлайн-платформу – мапу для комфортного сортування сміття. У чому її особливість?

Національна мапа пунктів приймання вторинної сировини дозволяє жителям Волині за лічені секунди знайти, додати або прибрати точки збору в будь-якому місці. Проєкт розроблено з метою допомоги кожному під час сортування: від вибору пункту та роздільного збору до здачі сировини.

Особливістю мапи є широка мережа відміток: спеціалізовані пункти, баки для сортування, станції. Кожна точка на карті містить актуальні дані про години роботи, адресу та контакти.
Також на платформі наявні рекомендації: основні правила поділу сировини на фракції, деталі маркування та розвінчування міфів, що дозволяє уникати типових помилок, економити час та підвищувати ефективність екожиття громадян.

Організатори закликають волинян бути активними та ініціативними – ділитися актуальною інформацію про сортування з іншими. Серед найактивніших учасників будуть проводитися конкурси, змагання та розігруватися цікаві призи.

На Волині запрацювала нова онлайн-мапа для сортування вторсировини

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Теги: вторсировина, пункти прийому, карта
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