На Волині запрацювала нова онлайн-мапа для сортування вторсировини
Сьогодні, 00:13
До міжнародного Дня Землі активісти запустили нову онлайн-платформу – мапу для комфортного сортування сміття. У чому її особливість?
Національна мапа пунктів приймання вторинної сировини дозволяє жителям Волині за лічені секунди знайти, додати або прибрати точки збору в будь-якому місці. Проєкт розроблено з метою допомоги кожному під час сортування: від вибору пункту та роздільного збору до здачі сировини.
Особливістю мапи є широка мережа відміток: спеціалізовані пункти, баки для сортування, станції. Кожна точка на карті містить актуальні дані про години роботи, адресу та контакти.
Також на платформі наявні рекомендації: основні правила поділу сировини на фракції, деталі маркування та розвінчування міфів, що дозволяє уникати типових помилок, економити час та підвищувати ефективність екожиття громадян.
Організатори закликають волинян бути активними та ініціативними – ділитися актуальною інформацію про сортування з іншими. Серед найактивніших учасників будуть проводитися конкурси, змагання та розігруватися цікаві призи.
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Національна мапа пунктів приймання вторинної сировини дозволяє жителям Волині за лічені секунди знайти, додати або прибрати точки збору в будь-якому місці. Проєкт розроблено з метою допомоги кожному під час сортування: від вибору пункту та роздільного збору до здачі сировини.
Особливістю мапи є широка мережа відміток: спеціалізовані пункти, баки для сортування, станції. Кожна точка на карті містить актуальні дані про години роботи, адресу та контакти.
Також на платформі наявні рекомендації: основні правила поділу сировини на фракції, деталі маркування та розвінчування міфів, що дозволяє уникати типових помилок, економити час та підвищувати ефективність екожиття громадян.
Організатори закликають волинян бути активними та ініціативними – ділитися актуальною інформацію про сортування з іншими. Серед найактивніших учасників будуть проводитися конкурси, змагання та розігруватися цікаві призи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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