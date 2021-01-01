На місцеві дороги Волині виділили ще понад 100 мільйонів гривень
Сьогодні, 19:12
На волинські місцеві дороги Уряд додатково виділив понад 109 млн грн.
Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської облдержадміністрації.
Відповідне рішення ухвалене Розпорядженням КМУ від 14 квітня 2021 № 356-р «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах».
Як тільки кошти надійдуть в область, обласна державна адміністрація підготує відповідне розпорядження голови ОДА про перелік об'єктів, на які спрямують додаткову субвенцію.
Нагадаємо, для Волині у 2021 році на будівництво, реконструкцію та утримання доріг місцевого значення уже передбачили 602 млн 799 тис. грн.
Відтак, у 2021 році на волинські дороги буде спрямовано майже 713 млн грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської облдержадміністрації.
Відповідне рішення ухвалене Розпорядженням КМУ від 14 квітня 2021 № 356-р «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах».
Як тільки кошти надійдуть в область, обласна державна адміністрація підготує відповідне розпорядження голови ОДА про перелік об'єктів, на які спрямують додаткову субвенцію.
Нагадаємо, для Волині у 2021 році на будівництво, реконструкцію та утримання доріг місцевого значення уже передбачили 602 млн 799 тис. грн.
Відтак, у 2021 році на волинські дороги буде спрямовано майже 713 млн грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У громади Волині шукають шерифів
Сьогодні, 19:26
На місцеві дороги Волині виділили ще понад 100 мільйонів гривень
Сьогодні, 19:12
Чотирьох волинян оштрафували за порушення правил рибальства
Сьогодні, 18:30