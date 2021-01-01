вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На місцеві дороги Волині виділили ще понад 100 мільйонів гривень

На місцеві дороги Волині виділили ще понад 100 мільйонів гривень
На волинські місцеві дороги Уряд додатково виділив понад 109 млн грн.

Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської облдержадміністрації.

Відповідне рішення ухвалене Розпорядженням КМУ від 14 квітня 2021 № 356-р «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах».

Як тільки кошти надійдуть в область, обласна державна адміністрація підготує відповідне розпорядження голови ОДА про перелік об'єктів, на які спрямують додаткову субвенцію.

Нагадаємо, для Волині у 2021 році на будівництво, реконструкцію та утримання доріг місцевого значення уже передбачили 602 млн 799 тис. грн.

Відтак, у 2021 році на волинські дороги буде спрямовано майже 713 млн грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: місцеві дороги, Волинь, додатуові кошти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Хірург-стоматолог з Луцька розповів, чи варто видаляти зуби мудрості
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У громади Волині шукають шерифів
Сьогодні, 19:26
На місцеві дороги Волині виділили ще понад 100 мільйонів гривень
Сьогодні, 19:12
Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 27 квітня
Сьогодні, 19:00
Чотирьох волинян оштрафували за порушення правил рибальства
Сьогодні, 18:30
«Волиньгаз Збут» запроваджує нові тарифи на газ: якою буде ціна із 1 травня
Сьогодні, 17:55
Схожі новини
У громади Волині шукають шерифів У громади Волині шукають шерифів
Сьогодні, 19:26
Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 27 квітня Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 27 квітня
Сьогодні, 19:00
«Волиньгаз Збут» запроваджує нові тарифи на газ: якою буде ціна із 1 травня «Волиньгаз Збут» запроваджує нові тарифи на газ: якою буде ціна із 1 травня
Сьогодні, 17:55
Скільки заробляють посадовці Горохівської міської ради Скільки заробляють посадовці Горохівської міської ради
Сьогодні, 15:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У громади Волині шукають шерифів
Сьогодні, 19:26
 0
На місцеві дороги Волині виділили ще понад 100 мільйонів гривень
Сьогодні, 19:12
 0
Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 27 квітня
Сьогодні, 19:00
 0
Чотирьох волинян оштрафували за порушення правил рибальства
Сьогодні, 18:30
 0
«Волиньгаз Збут» запроваджує нові тарифи на газ: якою буде ціна із 1 травня
Сьогодні, 17:55
 0
Медіа
відео
1/8