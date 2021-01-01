На місцеві дороги Волині виділили ще понад 100 мільйонів гривень

На волинські місцеві дороги Уряд додатково виділив понад 109 млн грн.Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської облдержадміністрації.Відповідне рішення ухвалене Розпорядженням КМУ від 14 квітня 2021 № 356-р «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах».Як тільки кошти надійдуть в область, обласна державна адміністрація підготує відповідне розпорядження голови ОДА про перелік об'єктів, на які спрямують додаткову субвенцію.Нагадаємо, для Волині у 2021 році на будівництво, реконструкцію та утримання доріг місцевого значення уже передбачили 602 млн 799 тис. грн.Відтак, у 2021 році на волинські дороги буде спрямовано майже 713 млн грн.