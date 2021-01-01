На Волині підліток обікрав магазин





Про це



Заява про крадіжку до поліції надійшла учора, 26 квітня, від продавця магазину. Вночі невідомий розбив віконну шибу, проник до магазину та викрав гроші, солодощі, пляшку коньяку, цигарки та запальнички.



Оперативники у співпраці із співробітниками сектору реагування патрульної поліції встановили, що кримінальне провадження скоїв 15-річний хлопець, житель Луцького району. Товар вилучили.



За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі. Триває слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Зимнівській громаді 15-річний хлопець обікрав магазин на майже 2 тисячі гривень.Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Заява про крадіжку до поліції надійшла учора, 26 квітня, від продавця магазину. Вночі невідомий розбив віконну шибу, проник до магазину та викрав гроші, солодощі, пляшку коньяку, цигарки та запальнички.Оперативники у співпраці із співробітниками сектору реагування патрульної поліції встановили, що кримінальне провадження скоїв 15-річний хлопець, житель Луцького району. Товар вилучили.За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі. Триває слідство.

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