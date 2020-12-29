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В українських лікарнях та школах підключать швидкісний інтернет

В українських лікарнях та школах підключать швидкісний інтернет
До кінця 2021 року в Україні шість тисяч шкіл і лікарень підключать до швидкісного інтернету.

Про це заявив глава Міністерства цифрової інформації Михайло Федоров, - пише "Газета ua".

"У нас є 500 мільйонів гривень для того, щоб в цьому році підключити до інтернету 3000 сіл, 6000 об'єктів соціальної інфраструктури - школи і лікарні - до оптичного інтернету", - сказав він.

За словами Федорова, паралельно триває робота над впровадженням мобільного інтернету 4G на всій території України.

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Теги: інтернет
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