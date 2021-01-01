У луцькому парку «оселилися» велетенська риба, кінь і мавки. ФОТО

Десять захопливих екоскульптур висотою понад три метри та більше 50 активних учасників арт-пленеру «Трансформація». Сьогодні, 29 квітня, у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки відкрили комплект скульптур, які зробили з гілля дерев.Автором проєкту є луцька художниця. Демонтоване під час кронування гілля дерев трансформували у неймовірні скульптури. До створення мистецьких творів долучилися студенти та викладачі факультету культури та мистецтв ВНУ імені Лесі Українки, факультету будівництва та дизайну ЛНТУ, ВККіМ імені Стравінського, Луцького ВПУ будівництва та архітектури, художня студія «Чарівний пензлик» та арт-студії «Пятерня».На початку заходу директор департаменту культури Луцької міської радирозповіла, що над пленером працювали три тижні, з яких перший був підготовчим, а у наступні два - учасники активно працювали над своїми проєктами. Також вона зазначила, що ідея виникла спонтанно – одразу після фестивалю снігових скульптур, куратором якого була Тетяна Мялковська.Луцький міський головапідтримав ідею Тетяни Мялковської. За кошти міського бюджету придбали інвентар та матеріали для створення арт-об’єктів. Він зауважив, що попри непростий час, у місці реалізовують такі особливі та неординарні проєкти.«Дійсно, це особливий фестиваль. Ми бачимо, що кожна скульптура має свій зміст. Вони зроблять прогулянки лучан у нашому парку ще цікавішими. Я переконаний, що ми на цьому не зупинимось, бо крім центральної алеї, є ще інші, де також можна робити щось цікаве», - сказав мер Луцька.Куратор арт-пленеру «Трансформація» Тетяна Мялковська поділилася, що учасники протягом трьох тижнів дуже наполегливо працювали. За її словами, вони витримали випробування холодом, дощем та іншими труднощами. Тетяна Мялковська впевнена, що такі події мають велике значення для культури.«Пленер – це є обмін, комунікація, можливість повчитися та знати традиції. Таким чином ми створюємо ментальний культурний фонд нашого міста, Волині та України в цілому», - наголосила вона.Опісля нагородили усіх причетних до створення арт-об’єктів та презентували кожну скульптуру окремо. У кінці заходу організатори, учасники пленеру та представники влади зробили спільне фото.