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«Ми поважаємо вас за жертовність»: великоднє відеовітання записали студенти волинським бійцям. ВІДЕО

«Ми поважаємо вас за жертовність»: великоднє відеовітання записали студенти волинським бійцям. ВІДЕО
Студенти Волинського національного університету імені Лесі Українки записали відео, де вони вітають з Великоднем бійців волинської 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Відео-привітанняз'явилося на сторінці у Фейсбук "Князівської 14 омбрв".

«Ви стали на захист нашого спокою, ви оберігаєте нашу велику родину. Ми поважаємо вас за жертовність!», - звертаються з подякою до бійців студенти Лесиного вишу.

«Щиро дякуємо за підтримку! Разом - до Перемоги! Веселого та мирного свята!» - бажають у відповідь волинські військові.



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Теги: студенти, відео, привітання, 14 14 омбрв
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