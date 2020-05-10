«Ми поважаємо вас за жертовність»: великоднє відеовітання записали студенти волинським бійцям. ВІДЕО





Відео-привітанняз'явилося на



«Ви стали на захист нашого спокою, ви оберігаєте нашу велику родину. Ми поважаємо вас за жертовність!», - звертаються з подякою до бійців студенти Лесиного вишу.



«Щиро дякуємо за підтримку! Разом - до Перемоги! Веселого та мирного свята!» - бажають у відповідь волинські військові.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Студенти Волинського національного університету імені Лесі Українки записали відео, де вони вітають з Великоднем бійців волинської 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.Відео-привітанняз'явилося на сторінці у Фейсбук "Князівської 14 омбрв".«Ви стали на захист нашого спокою, ви оберігаєте нашу велику родину. Ми поважаємо вас за жертовність!», - звертаються з подякою до бійців студенти Лесиного вишу.«Щиро дякуємо за підтримку! Разом - до Перемоги! Веселого та мирного свята!» - бажають у відповідь волинські військові.

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