«Ми поважаємо вас за жертовність»: великоднє відеовітання записали студенти волинським бійцям. ВІДЕО
Сьогодні, 11:06
Студенти Волинського національного університету імені Лесі Українки записали відео, де вони вітають з Великоднем бійців волинської 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
Відео-привітанняз'явилося на сторінці у Фейсбук "Князівської 14 омбрв".
«Ви стали на захист нашого спокою, ви оберігаєте нашу велику родину. Ми поважаємо вас за жертовність!», - звертаються з подякою до бійців студенти Лесиного вишу.
«Щиро дякуємо за підтримку! Разом - до Перемоги! Веселого та мирного свята!» - бажають у відповідь волинські військові.
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Відео-привітанняз'явилося на сторінці у Фейсбук "Князівської 14 омбрв".
«Ви стали на захист нашого спокою, ви оберігаєте нашу велику родину. Ми поважаємо вас за жертовність!», - звертаються з подякою до бійців студенти Лесиного вишу.
«Щиро дякуємо за підтримку! Разом - до Перемоги! Веселого та мирного свята!» - бажають у відповідь волинські військові.
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