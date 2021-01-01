У «червоній» зоні карантину залишаються 7 областей
Сьогодні, 11:15
В Україні оновили поділ на карантинні зони. Станом на 2 травня в "червоній" зоні перебуває 7 регіонів.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті МОЗ.
Таким чином, згідно з поділом, "червоними" залишаються Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.
У "жовтій" зоні епіднебезпеки перебувають Київ, Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Херсонська та Чернівецька області. Решта областей - у "помаранчевій" зоні.
Рівень госпіталізацій перевищений у 8 областях: Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Луганській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.
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Про це свідчать дані, опубліковані на сайті МОЗ.
Таким чином, згідно з поділом, "червоними" залишаються Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.
У "жовтій" зоні епіднебезпеки перебувають Київ, Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Херсонська та Чернівецька області. Решта областей - у "помаранчевій" зоні.
Рівень госпіталізацій перевищений у 8 областях: Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Луганській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.
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