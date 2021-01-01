ТОП-5 правил: як не набрати зайвих кілограмів на Великдень





Якими саме, для Наталія Самойленко.



На сторінці в Instagram вона назвала топ-5 секретів, як не набрати зайвого за пасхальны дні.



Правила харчової поведінки в пасхальні дні або «Як пережити мікс зі свят без зайвого навантаження на підшлункову та почуття провини?»



Правило 1



Якщо Ви притримувалися посту, то не кидайтеся в крайнощі. Поступово вводьте м’ясні страви, доповнюючи подвійною порцією свіжих овочів. Не компенсуйте ті обмеження, які були присутніми протягом тривалого часу, ударною дозою у відповідь.



Правило 2



Якщо, згідно традицій вашої родини, розговіння припадає на нічний час, то не старайтесь спробувати все підряд та якомога більше. Найкращий варіант – це білкові продукти без значного засмаження з овочами. Додайте шматочок сирого сала в компанію.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)



Правило 3



Пам’ятайте, що святковий стіл- це не єдина локація, яка має бути присутньою у вашому полі зору. Весна за вікном, все цвіте. Насолоджуйтесь естетикою навколо!



Правило 4



Міра. Ці 4 букви мають проблисковим маячком світитись у вашій свідомості. Не забувайте про водний режим!



Правило 5



Паска. Не важливо, за яким рецептом вона була приготована (класична, сирна, без глютену та ін.). Вживайте на здоров’я, однак не замінюйте здобою основні прийоми, та намагайтеся не включати в меню цей продукт у вечірній час.

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