У Луцьку серед вулиці горів автомобіль. ВІДЕО
Сьогодні, 12:32
У Луцьку увечері 2 травня на вулиці Привокзальній горів автомобіль.
Про це повідомляє "Конкурент".
Речник Управління ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров зазначив, що займання трапилося близько 21:00.
До рятувальників зателефонували о 21:10. Горів автомобіль ЗАЗ "Славута". На місце події виїхала бригада пожежників.
Пожежу ліквідували майже миттєво. О 21:17 рятувальники вже завершили роботу.
Імовірною причиною пожежі називають коротке замикання в електропроводці.
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Про це повідомляє "Конкурент".
Речник Управління ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров зазначив, що займання трапилося близько 21:00.
До рятувальників зателефонували о 21:10. Горів автомобіль ЗАЗ "Славута". На місце події виїхала бригада пожежників.
Пожежу ліквідували майже миттєво. О 21:17 рятувальники вже завершили роботу.
Імовірною причиною пожежі називають коротке замикання в електропроводці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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