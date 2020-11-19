У Луцьку серед вулиці горів автомобіль. ВІДЕО





Про це повідомляє



Речник Управління ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров зазначив, що займання трапилося близько 21:00.



До рятувальників зателефонували о 21:10. Горів автомобіль ЗАЗ "Славута". На місце події виїхала бригада пожежників.



Пожежу ліквідували майже миттєво. О 21:17 рятувальники вже завершили роботу.



Імовірною причиною пожежі називають коротке замикання в електропроводці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку увечері 2 травня на вулиці Привокзальній горів автомобіль.Про це повідомляє "Конкурент" Речник Управління ДСНС у Волинській областізазначив, що займання трапилося близько 21:00.До рятувальників зателефонували о 21:10. Горів автомобіль ЗАЗ "Славута". На місце події виїхала бригада пожежників.Пожежу ліквідували майже миттєво. О 21:17 рятувальники вже завершили роботу.Імовірною причиною пожежі називають коротке замикання в електропроводці.

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