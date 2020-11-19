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У Луцьку серед вулиці горів автомобіль. ВІДЕО

У Луцьку серед вулиці горів автомобіль. ВІДЕО
У Луцьку увечері 2 травня на вулиці Привокзальній горів автомобіль.

Про це повідомляє "Конкурент".

Речник Управління ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров зазначив, що займання трапилося близько 21:00.

До рятувальників зателефонували о 21:10. Горів автомобіль ЗАЗ "Славута". На місце події виїхала бригада пожежників.

Пожежу ліквідували майже миттєво. О 21:17 рятувальники вже завершили роботу.

Імовірною причиною пожежі називають коротке замикання в електропроводці.


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Теги: пожежа, автомобіль, Привокзальна
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