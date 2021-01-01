У місті на Волині з'явивився новий величезний мурал





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Фото стінопису виклали у спільноті Нововолинськ у фейсбуці.



Нагадаємо, ініціатори та організатори створення першого у місті муралу – МЦ «Нові Крила». Мурал створювали за участі творчого квартету 2RPG CREW.



Проєкт реалізовується в рамках конкурсу соціальних ідей у Нововолинській громаді за підтримки проєкту «Зміцнення міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості (SC3)».



Художники надихнулися Червоною книгою та її волинським розділом. Роботою хочуть натякнути, що «планета не тільки для нас і ми залишимо її нашим дітям та внукам. Коли, як не зараз, ставати трішки більш екосвідомим та починати відповідально споживати та використовувати отримані ресурси».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Великий стінопис, який почали створювати 2 травня у Нововолинську, з’явився на стіні неподалік Палацу культури.Про це повідомляє "Район".in.ua" Фото стінопису виклали у спільноті Нововолинськ у фейсбуці.Нагадаємо, ініціатори та організатори створення першого у місті муралу – МЦ «Нові Крила». Мурал створювали за участі творчого квартету 2RPG CREW.Проєкт реалізовується в рамках конкурсу соціальних ідей у Нововолинській громаді за підтримки проєкту «Зміцнення міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості (SC3)».Художники надихнулися Червоною книгою та її волинським розділом. Роботою хочуть натякнути, що «планета не тільки для нас і ми залишимо її нашим дітям та внукам. Коли, як не зараз, ставати трішки більш екосвідомим та починати відповідально споживати та використовувати отримані ресурси».

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