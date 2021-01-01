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У місті на Волині з'явивився новий величезний мурал

У місті на Волині з'явивився новий величезний мурал
Великий стінопис, який почали створювати 2 травня у Нововолинську, з’явився на стіні неподалік Палацу культури.

Про це повідомляє "Район".in.ua".

Фото стінопису виклали у спільноті Нововолинськ у фейсбуці.

Нагадаємо, ініціатори та організатори створення першого у місті муралу – МЦ «Нові Крила». Мурал створювали за участі творчого квартету 2RPG CREW.

Проєкт реалізовується в рамках конкурсу соціальних ідей у Нововолинській громаді за підтримки проєкту «Зміцнення міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості (SC3)».

Художники надихнулися Червоною книгою та її волинським розділом. Роботою хочуть натякнути, що «планета не тільки для нас і ми залишимо її нашим дітям та внукам. Коли, як не зараз, ставати трішки більш екосвідомим та починати відповідально споживати та використовувати отримані ресурси».

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Теги: Нововолинськ, величезний мурал
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