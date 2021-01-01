«Старий Луцьк» знову переміг «БІПУ» у півфіналі
Сьогодні, 01:31
Старий Луцьк» повів у серії до трьох перемог.
Про це повідомляє пресслужба луцької команди.
Старт матчу краще вдався волинянам. Активним у атаці був Швагринський. Після «трьохи» Юрченка рахунок став 11-3 – Шаламов взяв тайм-аут. Перевага гостей зросла до 10 очок, однак одесити зуміли трішки скоротити відставання: 11-17 за підсумками першої чверті.
В другій чверті хлопці Журжія продовжили грати в агресивний баскетбол. Коли перевага гостей досягнула +11 – одесити знову взяли тайм-аут. Дуже активно у цій хвилині виглядав Унгурян. Одесити зуміли повернутися у гру після – 16. На велику перерву суперники пішли за рахунку 41-26.
Третя чверть почалася з обміну результативними атакам. Перша половина чверті краще вдалася гостям, а друга – господарям. «БІПА» суттєво скоротила відставання, вигравши третю чверть з різницею + 8. Перед останньою десятихвилинкою рахунок на табло – 50-57.
Четверта чверть розпочалася з відриву 8-0 господарів. Тайм-аут від Володимира Журжія дав свій результат – його команда заспокоїлася. Фінальні хвилини знову стали драмою, в якій стала сильнішою команда Журжія 72-73. Найрезультативнішим гравцем матчу став Владислав Унгурян(21 очко та 5 підбирань). Лучани повели в серії до трьох перемог з рахунком 2-1. 13 травня відбудеться четвертий матч команд.
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Про це повідомляє пресслужба луцької команди.
Старт матчу краще вдався волинянам. Активним у атаці був Швагринський. Після «трьохи» Юрченка рахунок став 11-3 – Шаламов взяв тайм-аут. Перевага гостей зросла до 10 очок, однак одесити зуміли трішки скоротити відставання: 11-17 за підсумками першої чверті.
В другій чверті хлопці Журжія продовжили грати в агресивний баскетбол. Коли перевага гостей досягнула +11 – одесити знову взяли тайм-аут. Дуже активно у цій хвилині виглядав Унгурян. Одесити зуміли повернутися у гру після – 16. На велику перерву суперники пішли за рахунку 41-26.
Третя чверть почалася з обміну результативними атакам. Перша половина чверті краще вдалася гостям, а друга – господарям. «БІПА» суттєво скоротила відставання, вигравши третю чверть з різницею + 8. Перед останньою десятихвилинкою рахунок на табло – 50-57.
Четверта чверть розпочалася з відриву 8-0 господарів. Тайм-аут від Володимира Журжія дав свій результат – його команда заспокоїлася. Фінальні хвилини знову стали драмою, в якій стала сильнішою команда Журжія 72-73. Найрезультативнішим гравцем матчу став Владислав Унгурян(21 очко та 5 підбирань). Лучани повели в серії до трьох перемог з рахунком 2-1. 13 травня відбудеться четвертий матч команд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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