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На Волині попрощалися з воїном АТО, який помер через важку хворобу. ФОТО, ВІДЕО

На Волині попрощалися з воїном АТО, який помер через важку хворобу. ФОТО, ВІДЕО
У селі Копачівка в останню дорогу провели 50-річного військовослужбовця Миколу Гавора.

Чоловік помер 12 травня після тривалої хвороби, 13 травня його поховали. Про це Район.Рожище повідомили знайомі родини.

Попрощатися з Миколою Гавором прийшли рідні, односельці, бойові побратими та небайдужі громадяни. Чоловіка відспівали у місцевому храмі та поховали на кладовищі у селі Копачівка.

На цвинтарі військові провели чоловіка, трикратними залпами вогнепальної зброї.

Микола Гавор захищав суверенітет нашої держави на Сході України у 2014-2015 роках, був мобілізованим. Нині за контрактом несе службу і його син.

На Волині попрощалися з воїном АТО, який помер через важку хворобу. ФОТО, ВІДЕО
На Волині попрощалися з воїном АТО, який помер через важку хворобу. ФОТО, ВІДЕО
На Волині попрощалися з воїном АТО, який помер через важку хворобу. ФОТО, ВІДЕО
На Волині попрощалися з воїном АТО, який помер через важку хворобу. ФОТО, ВІДЕО
На Волині попрощалися з воїном АТО, який помер через важку хворобу. ФОТО, ВІДЕО
На Волині попрощалися з воїном АТО, який помер через важку хворобу. ФОТО, ВІДЕО
На Волині попрощалися з воїном АТО, який помер через важку хворобу. ФОТО, ВІДЕО
На Волині попрощалися з воїном АТО, який помер через важку хворобу. ФОТО, ВІДЕО
На Волині попрощалися з воїном АТО, який помер через важку хворобу. ФОТО, ВІДЕО
На Волині попрощалися з воїном АТО, який помер через важку хворобу. ФОТО, ВІДЕО
На Волині попрощалися з воїном АТО, який помер через важку хворобу. ФОТО, ВІДЕО


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Теги: прощання, Микола Гавор
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