На Волині попрощалися з воїном АТО, який помер через важку хворобу. ФОТО, ВІДЕО

Миколу Гавора.



Чоловік помер



Попрощатися з Миколою Гавором прийшли рідні, односельці, бойові побратими та небайдужі громадяни. Чоловіка відспівали у місцевому храмі та поховали на кладовищі у селі Копачівка.



На цвинтарі військові провели чоловіка, трикратними залпами вогнепальної зброї.



Микола Гавор захищав суверенітет нашої держави на Сході України у 2014-2015 роках, був мобілізованим. Нині за контрактом несе службу і його син.







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