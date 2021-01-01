На Волині попрощалися з воїном АТО, який помер через важку хворобу. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 15:39
У селі Копачівка в останню дорогу провели 50-річного військовослужбовця Миколу Гавора.
Чоловік помер 12 травня після тривалої хвороби, 13 травня його поховали. Про це Район.Рожище повідомили знайомі родини.
Попрощатися з Миколою Гавором прийшли рідні, односельці, бойові побратими та небайдужі громадяни. Чоловіка відспівали у місцевому храмі та поховали на кладовищі у селі Копачівка.
На цвинтарі військові провели чоловіка, трикратними залпами вогнепальної зброї.
Микола Гавор захищав суверенітет нашої держави на Сході України у 2014-2015 роках, був мобілізованим. Нині за контрактом несе службу і його син.
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Чоловік помер 12 травня після тривалої хвороби, 13 травня його поховали. Про це Район.Рожище повідомили знайомі родини.
Попрощатися з Миколою Гавором прийшли рідні, односельці, бойові побратими та небайдужі громадяни. Чоловіка відспівали у місцевому храмі та поховали на кладовищі у селі Копачівка.
На цвинтарі військові провели чоловіка, трикратними залпами вогнепальної зброї.
Микола Гавор захищав суверенітет нашої держави на Сході України у 2014-2015 роках, був мобілізованим. Нині за контрактом несе службу і його син.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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