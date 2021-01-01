Із луцького кладовища вивезли 100 тонн сміття
Сьогодні, 16:27
Із цвинтаря, що на Вишкові у Луцьку, вивезли 100 тонн сміття.
Про це повідомляє ГО "Розвиток Мікрорайонів Міста" у фейсбуці.
"Висловлюємо велику вдячність небайдужим жителям, які відклали свої нагальні справи та прийшли на Вишківське кладовище прибрати місця, де спочивають їхні близькі та рідні", - йдеться у повідомленні.
За сприяння громадської організації "Розвиток Мікрорайонів Міста" до вивезення близько 100 тонн сміття з цвинтаря залучили техніку ТОВ "LinkTrans". До слова, така кількість відходів назбиралася за 3 роки.
"Важливо підтримувати чистоту та порядок на кладовищах та не створювати хаотичних сміттєзвалищ", - наголошують активісти.
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Про це повідомляє ГО "Розвиток Мікрорайонів Міста" у фейсбуці.
"Висловлюємо велику вдячність небайдужим жителям, які відклали свої нагальні справи та прийшли на Вишківське кладовище прибрати місця, де спочивають їхні близькі та рідні", - йдеться у повідомленні.
За сприяння громадської організації "Розвиток Мікрорайонів Міста" до вивезення близько 100 тонн сміття з цвинтаря залучили техніку ТОВ "LinkTrans". До слова, така кількість відходів назбиралася за 3 роки.
"Важливо підтримувати чистоту та порядок на кладовищах та не створювати хаотичних сміттєзвалищ", - наголошують активісти.
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