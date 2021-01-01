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Подружжя луцьких прикордонників нерозлучне уже 12 років

Подружжя луцьких прикордонників нерозлучне уже 12 років
15 травня відзначають Міжнародний день сім'ї. Олег та Наталія Бурдейні познайомилася у рідному місті дівчини - Хмельницькому. Олег тоді навчався на 4 курсі Національної академії Держприкордонслужби.

Про це пише Держприкордонслужба у фейсбуці.

«З самого початку у нас виникли дружні відносини. Було багато спільних інтересів. Після випуску Олега направили для проходження служби на Чернігівщину, проте ми продовжували спілкуватися, дружба переросла у щось більше», - згадує Наталія.

При кожній нагоді Олег їхав до дівчини у Хмельницький. І під час одного з таких візитів, у новорічну ніч, запропонував Наталії одружитися.

З того часу, ось уже 12 років, подружжя Бурдейних разом крокує в житті. Нині обоє проходять службу в Луцькому прикордонному загоні.
Наталія зізнається, що ніколи не думала про те, щоб стати військовою. Хоча її тато хотів, аби дівчина після закінчення школи вступила до прикордонного вишу. У Наталії ж були інші плани.
Однак сімейне життя з офіцером-прикордонником внесло свої корективи та змінило її погляди, і жінка теж одягнула військову форму.
Подружжя луцьких прикордонників нерозлучне уже 12 років

Олег з Наталею виховують 9-річну донечку та 5-річного сина. Увесь вільний від служби час вони проводять разом, багато подорожують та надають перевагу активному відпочинку.

«У нас щаслива та весела сім'я. Олег усе сприймає на позитиві, і цей настрій передається нам. Він полюбляє співати, тому будь-яке свято у нас не проходить без пісень у виконанні Олега», - з усмішкою ділиться маленькими таємницями Наталія.
Подружжя луцьких прикордонників нерозлучне уже 12 років

Подружжя вважає, що найголовнішим у родинних відносинах, звісно ж після кохання, все-таки є взаєморозуміння та підтримка. Олег з Наталією не пригадують жодної ситуації в якій би вони не підтримували один одного. Усі важливі рішення подружжя завжди приймає разом.
Подружжя луцьких прикордонників нерозлучне уже 12 років

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Теги: прикордонники, сім'я
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