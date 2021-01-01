Подружжя луцьких прикордонників нерозлучне уже 12 років

15 травня відзначають Міжнародний день сім'ї.тапознайомилася у рідному місті дівчини - Хмельницькому. Олег тоді навчався на 4 курсі Національної академії Держприкордонслужби.Про це пише Держприкордонслужба у фейсбуці.«З самого початку у нас виникли дружні відносини. Було багато спільних інтересів. Після випуску Олега направили для проходження служби на Чернігівщину, проте ми продовжували спілкуватися, дружба переросла у щось більше», - згадує Наталія.При кожній нагоді Олег їхав до дівчини у Хмельницький. І під час одного з таких візитів, у новорічну ніч, запропонував Наталії одружитися.З того часу, ось уже 12 років, подружжя Бурдейних разом крокує в житті. Нині обоє проходять службу в Луцькому прикордонному загоні.Наталія зізнається, що ніколи не думала про те, щоб стати військовою. Хоча її тато хотів, аби дівчина після закінчення школи вступила до прикордонного вишу. У Наталії ж були інші плани.Однак сімейне життя з офіцером-прикордонником внесло свої корективи та змінило її погляди, і жінка теж одягнула військову форму.Олег з Наталею виховують 9-річну донечку та 5-річного сина. Увесь вільний від служби час вони проводять разом, багато подорожують та надають перевагу активному відпочинку.«У нас щаслива та весела сім'я. Олег усе сприймає на позитиві, і цей настрій передається нам. Він полюбляє співати, тому будь-яке свято у нас не проходить без пісень у виконанні Олега», - з усмішкою ділиться маленькими таємницями Наталія.Подружжя вважає, що найголовнішим у родинних відносинах, звісно ж після кохання, все-таки є взаєморозуміння та підтримка. Олег з Наталією не пригадують жодної ситуації в якій би вони не підтримували один одного. Усі важливі рішення подружжя завжди приймає разом.