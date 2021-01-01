Музикант родом з Волині створює саундтреки до голлівудських фільмів

Віталію Луцику. Утім, його ім'я не надто відоме землякам, бо у поліській глибинці пройшли лише дитячі і юнацькі роки хлопця.



Тут він закінчив музичну школу по класу баяна. А далі мистецька стежина повела юнака у світ мрій, пише



Подальшу долю юного митця визначило навчання у Волинському фаховому коледжі культури і мистецтв імені І.Ф.Стравінського. Щойно вступивши до навчального закладу, Віталій несподівано для себе уподобав такий незвичний на перший погляд музичний інструмент, як контрабас. Причиною тому став дивовижний викладач Володимир Шолохов. Він зумів розкрити своєму учневі особливості і переваги двометрового велетня з чотирма струнами. Попри те, що репертуар для контрабаса є досить обмеженим, Віталій під опікою свого наставника здійснює стрімкий ривок в освоєнні інструмента, виконує сольні партії.



Згодом музикант підкорює всеукраїнські та міжнародні конкурси. Після завершення навчання у Луцьку пішов далі за мрією — продовжив навчання грі на улюбленому контрабасі вже у Львівській консерваторії. На першому курсі він виступає з оркестром на концертах. Втім часті гастролі та насичений графік не стали завадою для талановитого музиканта, аби завершити академію із дипломом з відзнакою. Свого часу за свої досягнення і старанність він навіть отримував президентську стипендію.



Львів, можна сказати, став черговою сходинкою на шляху зростання, на шляху стремління досягти вершин професійного музиканта. Тож Віталій вирішив продовжити навчання в університеті Австрії у місті Грац. І вибір було зроблено правильно, адже і цей вуз закінчив з відзнакою.





— Нині я викладаю у приватній музичній школі контрабас та виступаю у симфонічних оркестрах, опері та балеті, граю джаз, — розповів Віталій.



А ще він повідав, що створює саунд-треки до голлівудських фільмів, що транслюються на платформі "Нетфліксу", гастролює країнами світу та не лише басує на улюбленому струнному. Хоч із котрабасом асоціюється виконавець із басом, сам Віталій володіє ліричним тенором, тож невдовзі має намір запропонувати поціновувачам класики свій вокал. Адже нині Віталій навчається співу в австрійської викладачки Лінди Плех і вже встиг дебютувати із сольним номерм у віденському театрі. Надто скромний до власної персони співак назвав свій виступ початковим етапом формування його в новій іпостасі. Тож сподіваємося, що, можливо, скоро оксамитовий голос Віталія Луцика під сольний акомпанемент контрабасу зазвучить на великій сцені мистецького небосхилу Європи.



Леся МІНІБАЄВА





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