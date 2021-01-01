«Ексволинянин» Хачеріді тренується з «ветеранською» збірною України

Колишній захисник київського "Динамо" та збірної України, який свого часу грав за луцьку "Волинь" Євген Хачеріді шукає новий клуб та тренуються зі збірною України серед ветеранів.Про це йдеться на сторінці збірної."Кожне тренування збірної ветеранів схоже на справжню виставу! Разом з чудовими комбінаціями, фінтами та іншими окрасами великого футболу, це ще море гумору та завжди гарного настрою. Сьогодні на тренуванні до нас приєдналися чудові зірки минулих десятиліть - Александр Хацкевич та Максим Шацьких. І ще зовсім молодий Євген Хачеріді, який вирішив підтримати форму шукаючи новий клуб", - йдеться у дописі.Нагадаємо, Євген Хачеріді починав грати у футбол в Мелітополі за клуб «Олком». У сезоні 2006—2007 на правах оренди виступав за «Волинь» у першій лізі. Луцький клуб зацікавився перспективним гравцем і влітку 2007 року викупив контракт гравця. У "Волині" Хачеріді грав до 2008 року, зіграв за луцький клуб 24 матчі та забив 2 голи.