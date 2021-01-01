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Гравець з АПЛ отримав українське громадянство

Гравець з АПЛ отримав українське громадянство
Футболіст "Вулвергепмтона" Макс Кілман отримав український паспорт.

За словами 23-річного захисника, він дуже радий стати громадянином України, - пише Кореспондент.

"Я дуже радий отримати український паспорт. Коли я його отримав, була дуже рада й моя мама. Вона хотіла зробити фотографію зі мною та паспортом у руках. Вся сім'я була рада, що він у мене є", - сказав Кілман в інтерв'ю YouTuber-каналу Влада Седан.

Нагадаємо, що Кілман не має права грати за збірну України, так як має англійське спортивне громадянство. Футболіст виступав за збірну Англії з футзалу.

У поточному сезоні Кілман провів 17 ігор в АПЛ, в яких відзначився однією гольовою передачею.

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Теги: футбол, спорт, АПЛ
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