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Очільника МОЗ Степанова відправили у відставку

Очільника МОЗ Степанова відправили у відставку
Верховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Рішення прийняли під час позачергового засідання парламенту 18 травня, повідомляє "УП".

"За" проголосували 292 нардепи. Подання на звільнення Степанова з посади вносив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Виступаючи з трибуни, Шмигаль назвав основною причиною такої ініціативи – повільний прогрес із щепленням та поставками вакцин в Україну.

Сам Степанов у виступі відзначив, що темпи вакцинації не влаштовують і його самого, але міністр вважає, що в умовах спротиву антивакцинаторів та неконструктивної критики політиків його команда зробила все можливе.

Голова профільного комітету Михайло Радуцький прозвітував, що комітет на своєму засіданні 17 травня рекомендував нардепам визначатись самим при голосуванні у залі, що депутати і зробили.

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Теги: відставка, Степанов, очільник МОЗ
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