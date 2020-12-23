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У Луцьку дитині-сироті та чоловіку з інвалідністю дали квартири соціального призначення

У Луцьку дитині-сироті та чоловіку з інвалідністю дали квартири соціального призначення
У Луцьку виділили дві квартири соціального призначення.

Про це йшлося у середу, 19 травня, під час засідання виконкому Луцькради.

Начальник відділу з обліку та розподілу житла департаменту житлово-комунального господарства Геннадій Козюта повідомив, що одну квартиру придбали відповідно до програми забезпечення житлом дітей-сиріт. Так, надали однокімнатну квартиру соціального призначення житловою площею 14,8 кв.м, загальною – 33,3 кв.м особі з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування Гвоздецькій Ірині з сім’єю. З соціального квартирного обліку Ірину Гвоздецьку, на якому вона перебуває з 02.09.2019, вирішили не знімати.

Окрім того, виділили однокімнатну квартиру соціального призначення житловою площею 16,1 кв.м, загальною – 40,6 кв.м Найчуку Миколі. З соціального квартирного обліку чоловіка, на якому він перебуває з 07.09.2009, також вирішили не знімати. Як зазначив Геннадій Козюта, чоловік – особа з інвалідністю І групи.

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Теги: Луцьк, житло, дитина-сирота, чоловік з інвалідністю
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