У Луцькому районі виявили тіло молодого чоловіка





Як стало відомо



У пресслужбі поліції Волині поінформували, що сьогодні близько 7:30 до поліції надійшло повідомлення про смерть 34-річного мешканця Луцького району. Відомості належним чином задокументовано.



Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи. При поверхневому огляді слідів насильницької смерті не виявили.



Фото - ілюстративне

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