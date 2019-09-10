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У Луцькому районі виявили тіло молодого чоловіка

У Луцькому районі виявили тіло молодого чоловіка
У селі Шклинь Луцького району вранці 19 травня виявили тіло молодого чоловіка.

Як стало відомо Інформаційному агентству Волинські Новини, волинянин помер внаслідок отруєння сурогатним алкоголем.

У пресслужбі поліції Волині поінформували, що сьогодні близько 7:30 до поліції надійшло повідомлення про смерть 34-річного мешканця Луцького району. Відомості належним чином задокументовано.

Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи. При поверхневому огляді слідів насильницької смерті не виявили.

Фото - ілюстративне

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Теги: Луцький район, алкогольне отруєня, смерть
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