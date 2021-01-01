В підручнику з української мови знайшли посилання на порносайт





Посилання виявили на 189 сторінці підручника «Українська мова (рівень стандарту)» для 10 класу закладів загальної середньої освіти авторства Олександра Авраменка, - повідомляє



Некоректне посилання є в тексті про шкільну форму і міститься як в друкованому, так і в електронному варіанті підручника



Сам Олександр Авраменко заявив, що знає про цю помилку та вже звернувся до кіберполіції. Помічниця автора підозрює, що це була робота хакерів.



«Це взагалі було посилання на адміністрацію міста Новомиргород Кіровоградської області, але як нам сказали, це робота хакерів. Ми вже отримували дзвінки стосовно цього посилання і відреагували на це», – розповіла ТСН помічниця мовознавця Оксана Авраменко.



Водночас посилання на сайт міськради Новомиргорода дещо інше, ніж у підручнику, і пишеться правильно ось так: rada-novomirgorod.gov.ua.



Журналісти звернулися до видавництва та Міносвіти з приводу цього інциденту.



Пізніше проект «По той бік новин» пояснив звідки взялося посилання на порносайт. Доменне ім’я, вказане у підручнику, з 2008 по 2019 рік належало місцевому виданню про Новомиргород. Це також зазначено на сервісі waybackmachine, який дозволяє переглянути, що було на цьому сайті на конкретну дату.



Порноконтент на ресурсі почали публікувати у другій половині 2020 року. «По той бік новин» припускає, що хтось просто забув або вирішив не продовжувати права на доменне ім’я. Його викупили та почали публікувати там дорослий контент.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У підручнику з української мови за 10 клас знайшли посилання на порносайт. Відомий мовознавець Олександр Авраменко заявив, що знає про цю помилку та вже звернувся до поліції.Посилання виявили на 189 сторінці підручника «Українська мова (рівень стандарту)» для 10 класу закладів загальної середньої освіти авторства, - повідомляє Zaxid.net Некоректне посилання є в тексті про шкільну форму і міститься як в друкованому, так і в електронному варіанті підручникаСам Олександр Авраменко заявив, що знає про цю помилку та вже звернувся до кіберполіції. Помічниця автора підозрює, що це була робота хакерів.«Це взагалі було посилання на адміністрацію міста Новомиргород Кіровоградської області, але як нам сказали, це робота хакерів. Ми вже отримували дзвінки стосовно цього посилання і відреагували на це», – розповіла ТСН помічниця мовознавця Оксана Авраменко.Водночас посилання на сайт міськради Новомиргорода дещо інше, ніж у підручнику, і пишеться правильно ось так: rada-novomirgorod.gov.ua.Журналісти звернулися до видавництва та Міносвіти з приводу цього інциденту.Пізніше проект «По той бік новин» пояснив звідки взялося посилання на порносайт. Доменне ім’я, вказане у підручнику, з 2008 по 2019 рік належало місцевому виданню про Новомиргород. Це також зазначено на сервісі waybackmachine, який дозволяє переглянути, що було на цьому сайті на конкретну дату.Порноконтент на ресурсі почали публікувати у другій половині 2020 року. «По той бік новин» припускає, що хтось просто забув або вирішив не продовжувати права на доменне ім’я. Його викупили та почали публікувати там дорослий контент.

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