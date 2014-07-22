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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Призначили нового міністра охорони здоров'я

Призначили нового міністра охорони здоров'я
Народні депутати призначили на посаду міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, який раніше обіймав посаду головного санітарного лікаря.

Про це передає кореспондент УНН.

Народні депутати призначили Ляшка на посаду міністра 262 голосами “за”.

Ляшко, який був заступником Максима Степанова, пообіцяв, як найшвидше закінчити вакцинацію від коронавірусу, водночас конкретизував, що до осені буде провакциновано всього лише 5 млн осіб.

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Теги: Ляшко, міністр охорони здоров'я, ВР
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