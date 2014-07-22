Призначили нового міністра охорони здоров'я

Віктора Ляшка, який раніше обіймав посаду головного санітарного лікаря.



Про це передає кореспондент



Народні депутати призначили Ляшка на посаду міністра 262 голосами “за”.



Ляшко, який був заступником Максима Степанова, пообіцяв, як найшвидше закінчити вакцинацію від коронавірусу, водночас конкретизував, що до осені буде провакциновано всього лише 5 млн осіб.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Степанов прокоментував своє звільнення з МОЗ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Народні депутати призначили на посаду міністра охорони здоров'яякий раніше обіймав посаду головного санітарного лікаря.Про це передає кореспондент УНН Народні депутати призначили Ляшка на посаду міністра 262 голосами “за”.Ляшко, який був заступником Максима Степанова, пообіцяв, як найшвидше закінчити вакцинацію від коронавірусу, водночас конкретизував, що до осені буде провакциновано всього лише 5 млн осіб.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію