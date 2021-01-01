У двох містах на Волині викрили підпільні гральні заклади
Сьогодні, 12:10
Волинські поліцейські припинили діяльність незаконних гральних закладів. Такі заклади виявили у містах Ковелі та Нововолинську.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.
Напередодні, 19 травня, гральний заклад виявили у Нововолинську. Там правоохоронці вилучили 10 персональних комп’ютерів, стільки ж ігрових столів, 11 стільців, 4 WI-FI-роутери, термінал для розрахунку банківськими картками, 3 мобільних телефони та майже 2 тис. грн.
Також учора, 19 травня, вночі у рамках кримінального провадження за процесуального керівництва місцевої прокуратури у Ковелі правоохоронці виявили діючі ігрові автомати. На місце виїхала слідчо-оперативна група поліції.
За вказаною адресою співробітники поліції виявили та вилучили 11 моніторів різних виробників, 10 системних блоків, 7 мобільних телефонів, чекову машинку та WI-FI-роутер.
За цими фактами тривають досудові розслідування, розпочаті за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей.
Робота гральних закладів припинена.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.
Напередодні, 19 травня, гральний заклад виявили у Нововолинську. Там правоохоронці вилучили 10 персональних комп’ютерів, стільки ж ігрових столів, 11 стільців, 4 WI-FI-роутери, термінал для розрахунку банківськими картками, 3 мобільних телефони та майже 2 тис. грн.
Також учора, 19 травня, вночі у рамках кримінального провадження за процесуального керівництва місцевої прокуратури у Ковелі правоохоронці виявили діючі ігрові автомати. На місце виїхала слідчо-оперативна група поліції.
За вказаною адресою співробітники поліції виявили та вилучили 11 моніторів різних виробників, 10 системних блоків, 7 мобільних телефонів, чекову машинку та WI-FI-роутер.
За цими фактами тривають досудові розслідування, розпочаті за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей.
Робота гральних закладів припинена.
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