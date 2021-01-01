У двох містах на Волині викрили підпільні гральні заклади





Про це



Напередодні, 19 травня, гральний заклад виявили у Нововолинську. Там правоохоронці вилучили 10 персональних комп’ютерів, стільки ж ігрових столів, 11 стільців, 4 WI-FI-роутери, термінал для розрахунку банківськими картками, 3 мобільних телефони та майже 2 тис. грн.



Також учора, 19 травня, вночі у рамках кримінального провадження за процесуального керівництва місцевої прокуратури у Ковелі правоохоронці виявили діючі ігрові автомати. На місце виїхала слідчо-оперативна група поліції.



За вказаною адресою співробітники поліції виявили та вилучили 11 моніторів різних виробників, 10 системних блоків, 7 мобільних телефонів, чекову машинку та WI-FI-роутер.



За цими фактами тривають досудові розслідування, розпочаті за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей.



Робота гральних закладів припинена.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські поліцейські припинили діяльність незаконних гральних закладів. Такі заклади виявили у містах Ковелі та Нововолинську.Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.Напередодні, 19 травня, гральний заклад виявили у Нововолинську. Там правоохоронці вилучили 10 персональних комп’ютерів, стільки ж ігрових столів, 11 стільців, 4 WI-FI-роутери, термінал для розрахунку банківськими картками, 3 мобільних телефони та майже 2 тис. грн.Також учора, 19 травня, вночі у рамках кримінального провадження за процесуального керівництва місцевої прокуратуриНа місце виїхала слідчо-оперативна група поліції.За вказаною адресою співробітники поліції виявили та вилучили 11 моніторів різних виробників, 10 системних блоків, 7 мобільних телефонів, чекову машинку та WI-FI-роутер.За цими фактами тривають досудові розслідування, розпочаті за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей.Робота гральних закладів припинена.

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