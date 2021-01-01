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У двох містах на Волині викрили підпільні гральні заклади

У двох містах на Волині викрили підпільні гральні заклади
Волинські поліцейські припинили діяльність незаконних гральних закладів. Такі заклади виявили у містах Ковелі та Нововолинську.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.

Напередодні, 19 травня, гральний заклад виявили у Нововолинську. Там правоохоронці вилучили 10 персональних комп’ютерів, стільки ж ігрових столів, 11 стільців, 4 WI-FI-роутери, термінал для розрахунку банківськими картками, 3 мобільних телефони та майже 2 тис. грн.

Також учора, 19 травня, вночі у рамках кримінального провадження за процесуального керівництва місцевої прокуратури у Ковелі правоохоронці виявили діючі ігрові автомати. На місце виїхала слідчо-оперативна група поліції.

За вказаною адресою співробітники поліції виявили та вилучили 11 моніторів різних виробників, 10 системних блоків, 7 мобільних телефонів, чекову машинку та WI-FI-роутер.

За цими фактами тривають досудові розслідування, розпочаті за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей.

Робота гральних закладів припинена.


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Теги: Нововолинськ, гральні заклади, поліція
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