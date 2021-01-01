У Луцьку на фасаді коледжу встановили меморіальні дошки загиблим Героям. ФОТО

Максиму Шульзі, Віталію Махновцю, Сергію Писарчуку, Максиму Пасичнюку, Андрію Єлістратову, Ігорю Климюку, Олегу Горкавчуку, які встановлені на фасаді Волинського фахового коледжу Національного університету харчових технологій.



Усі ці хлопці свого часу здобували освіту у цьому навчальному закладі,



Вшанувати пам’ять Героїв прийшли їхні рідні, заступник міського голови Ірина Чебелюк, студенти та викладачі коледжу, небайдужі лучани.



Священослужителі помолились за душі загиблих та освятили пам’ятні дошки.



Ірина Чебелюк подякувала батькам за їхніх мужніх синів та висловила слова співчуття. Вона наголосила, що це непоправна втрата для кожного.



“Уже кілька років поспіль ми не можемо перегорнути цю чорну сторінку в історії нашої держави. Продовжують на Сході гинути наші хлопці і дівчата. Нам усім необхідно пам’ятати і шанувати Героїв, які загинули. Завдяки їм ми маємо можливість ходити мирними вулицями Луцька”, - зазначила вона.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 21 травня, відбулося відкриття меморіальних дошок загиблим військовослужбовцям, які встановлені на фасаді Волинського фахового коледжу Національного університету харчових технологій.Усі ці хлопці свого часу здобували освіту у цьому навчальному закладі, йдеться на сайті Луцької міської ради.Вшанувати пам’ять Героїв прийшли їхні рідні, заступник міського голови, студенти та викладачі коледжу, небайдужі лучани.Священослужителі помолились за душі загиблих та освятили пам’ятні дошки.Ірина Чебелюк подякувала батькам за їхніх мужніх синів та висловила слова співчуття. Вона наголосила, що це непоправна втрата для кожного.“Уже кілька років поспіль ми не можемо перегорнути цю чорну сторінку в історії нашої держави. Продовжують на Сході гинути наші хлопці і дівчата. Нам усім необхідно пам’ятати і шанувати Героїв, які загинули. Завдяки їм ми маємо можливість ходити мирними вулицями Луцька”, - зазначила вона.

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