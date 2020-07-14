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У волинському місті дайвери-активісти розчистили дно річки. ФОТО

У волинському місті дайвери-активісти розчистили дно річки. ФОТО
Днями у Ковелі на річці Турія відбулася акція з прибирання річки. Так, місцеві дайвери-активісти зібрали з дна річки десятки мішків сміття та обстежили дно річки на наявність заборонених знарядь лову.

Державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля теж обстежили водойму, порушників рибальства та безгосподарських знарядь не зафіксовали, інформує Волинський рибпатруль.

Волинський рибоохоронний патруль дякує активістам, які ініціювали акію. Подібні заходи допоможуть підвищити екологічну свідомість громадян.

"Пам’ятайте, кожен з нас щодня робить власний вибір: зберегти життя нашої планети чи сприяти її загибелі. Тому, коли ви виходите на природу, не забувайте прибрати за собою та своїм прикладом вчіть підростаюче покоління дбайливо ставитися до навколишнього середовища", - йдеться у повідомленні.

У волинському місті дайвери-активісти розчистили дно річки. ФОТО
У волинському місті дайвери-активісти розчистили дно річки. ФОТО

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Теги: дайвери-активісти, акція, Ковель, сміття, річка
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