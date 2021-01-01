В Україні заборонять показувати фільми, в яких курять





Про це йдеться в переліку поправок до відповідного законопроекту, текст якого має

На сайті Верховної Ради тексту законопроекту №4212 із запропонованими до другого читання поправками поки що немає.



"Забороняється обіг, демонстрація і прокат кіно-, аудіо-, відео-, радіо-, телепродукції, матеріалів на електронних носіях, інших видів продукції, які містять зображення тютюнових виробів і процесу їх вживання, використання зображень тютюнової продукції", - йдеться в тексті запропонованої до другого читання законопроекту поправки №115.



Ця поправка передбачає впровадження заборони ЗМІ надавати послуги виробникам і/або імпортерам тютюнових виробів і пов'язаним із ними організаціям.



Згідно з переліком, поправка №187 до законопроекту пропонує заборонити виробникам тютюнової продукції та її імпортерам надавати будь-яку підтримку неприбутковим (зокрема благодійним і громадським) організаціям, незалежно від того, робиться це в обмін або не в обмін на її популяризацію. Ця поправка також пропонує впровадити заборону на корпоративну соціально-відповідальну діяльність таких компаній, проведення інформаційних кампаній і заходів для населення (зокрема з метою профілактики куріння серед молоді), проведення будь-яких рекламних, медійних і соціальних проектів.



Ця поправка передбачає заборону виробникам та імпортерам тютюнової продукції надавати фінансову та іншу допомогу організаторам заходів, закладам громадського харчування та іншим місцям відпочинку, зокрема здійснювати для них будівництво або ремонт приміщень.



До другого читання законопроекту №4212 також пропонується поправка №241, згідно з якою законопроект після прийняття його в другому читанні має набути чинності через місяць від дня його публікації, а Кабінет Міністрів повинен у місячний термін привести у відповідність до нього свої нормативно-правові акти.



Як повідомлялося, Верховна Рада у квітні 2021 року підтримала в першому читанні внесення змін до статті 22 закону "Про рекламу" в частині розширення дії закону на електронні сигарети та використовувані в них рідини. За прийняття законопроекту №4212 за основу проголосували 284 депутати за мінімально необхідних 226.



Документ передбачає заборону на рекламу тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин, використовуваних в електронних сигаретах, рекламу знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, електронні сигарети та використовувані в електронних сигаретах рідини.



Законопроект забороняє розміщення на будь-яких інших товарах зображень тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин, використовуваних в електронних сигаретах, знаків для товарів і послуг, під якими випускаються тютюнові вироби (таких як запальнички та попільнички).



Окрім того, забороняється спонсорування теле-, радіопередач, театрально-концертних, спортивних та інших заходів із використанням знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, електронні сигарети, рідини, використовувані в електронних сигаретах.



Згідно з документом, реклама електронних сигарет і рідин для них не повинна містити зображення популярних осіб або схвалення або куріння, використання електронних сигарет. Реклама не повинна також створювати враження, ніби більшість людей курять або використовують електронні сигарети.



Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, заборона реклами електронних сигарет і використовуваних у них рідин має на меті турботу про збереження здоров'я нації. Документ спрямований на скорочення вживання електронних сигарет і використовуваних у них рідин і передбачає заміну їх реклами на соціальну антирекламу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Одна із внесених до законопроекту про заборону реклами куріння (№4212) поправок пропонує заборонити створення і трансляцію кіно-, аудіо-, відеопродукції, що зображує паління тютюнових виробів (зокрема тютюновмісних виробів для електричного нагрівання).Про це йдеться в переліку поправок до відповідного законопроекту, текст якого має "Інтерфакс-Україна".

На сайті Верховної Ради тексту законопроекту №4212 із запропонованими до другого читання поправками поки що немає."Забороняється обіг, демонстрація і прокат кіно-, аудіо-, відео-, радіо-, телепродукції, матеріалів на електронних носіях, інших видів продукції, які містять зображення тютюнових виробів і процесу їх вживання, використання зображень тютюнової продукції", - йдеться в тексті запропонованої до другого читання законопроекту поправки №115.Ця поправка передбачає впровадження заборони ЗМІ надавати послуги виробникам і/або імпортерам тютюнових виробів і пов'язаним із ними організаціям.Згідно з переліком, поправка №187 до законопроекту пропонує заборонити виробникам тютюнової продукції та її імпортерам надавати будь-яку підтримку неприбутковим (зокрема благодійним і громадським) організаціям, незалежно від того, робиться це в обмін або не в обмін на її популяризацію. Ця поправка також пропонує впровадити заборону на корпоративну соціально-відповідальну діяльність таких компаній, проведення інформаційних кампаній і заходів для населення (зокрема з метою профілактики куріння серед молоді), проведення будь-яких рекламних, медійних і соціальних проектів.Ця поправка передбачає заборону виробникам та імпортерам тютюнової продукції надавати фінансову та іншу допомогу організаторам заходів, закладам громадського харчування та іншим місцям відпочинку, зокрема здійснювати для них будівництво або ремонт приміщень.До другого читання законопроекту №4212 також пропонується поправка №241, згідно з якою законопроект після прийняття його в другому читанні має набути чинності через місяць від дня його публікації, а Кабінет Міністрів повинен у місячний термін привести у відповідність до нього свої нормативно-правові акти.Як повідомлялося, Верховна Рада у квітні 2021 року підтримала в першому читанні внесення змін до статті 22 закону "Про рекламу" в частині розширення дії закону на електронні сигарети та використовувані в них рідини. За прийняття законопроекту №4212 за основу проголосували 284 депутати за мінімально необхідних 226.Документ передбачає заборону на рекламу тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин, використовуваних в електронних сигаретах, рекламу знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, електронні сигарети та використовувані в електронних сигаретах рідини.Законопроект забороняє розміщення на будь-яких інших товарах зображень тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин, використовуваних в електронних сигаретах, знаків для товарів і послуг, під якими випускаються тютюнові вироби (таких як запальнички та попільнички).Окрім того, забороняється спонсорування теле-, радіопередач, театрально-концертних, спортивних та інших заходів із використанням знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, електронні сигарети, рідини, використовувані в електронних сигаретах.Згідно з документом, реклама електронних сигарет і рідин для них не повинна містити зображення популярних осіб або схвалення або куріння, використання електронних сигарет. Реклама не повинна також створювати враження, ніби більшість людей курять або використовують електронні сигарети.Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, заборона реклами електронних сигарет і використовуваних у них рідин має на меті турботу про збереження здоров'я нації. Документ спрямований на скорочення вживання електронних сигарет і використовуваних у них рідин і передбачає заміну їх реклами на соціальну антирекламу.

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